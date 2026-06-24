Mazda3 2026: caratteristiche, prezzi e confronto con le concorrenti

Nel panorama automobilistico vietnamita, la Mazda3 2026 si conferma una delle vetture più apprezzate del segmento C. Assemblata e distribuita da THACO questa auto combina eleganza giapponese con tecnologie all’avanguardia, attirando l’attenzione di molti consumatori.

Disponibile in due varianti, berlina e hatchback (Sport), la Mazda3 2026 offre un’ampia gamma di dotazioni che la rendono competitiva rispetto a modelli come la KIA K3 la Hyundai Elantra la Toyota Corolla Altis e la Honda Civic.

Design e dimensioni: un equilibrio perfetto

La Mazda3 2026 presenta un design moderno e accattivante, caratterizzato dal linguaggio di design KODO. Le dimensioni sono state ottimizzate per offrire un aspetto più slanciato e sportivo: la lunghezza è aumentata di 80 mm, mentre l’altezza è stata ridotta di 10 mm per la berlina e di 30 mm per la versione hatchback. Il passo, ora di 2.725 mm, garantisce una maggiore stabilità durante la guida.

Il sistema di illuminazione a LED è uno degli elementi distintivi della Mazda3 2026. I fari anteriori e posteriori presentano un design sottile e moderno, con la versione Premium che include fari a LED adattivi e funzione di illuminazione in curva. I cerchi in lega da 16 o 18 pollici, a seconda della versione, completano l’aspetto sportivo dell’auto.

Interni e comfort: un’esperienza premium

All’interno, la Mazda3 2026 offre un’abitacolo progettato secondo la filosofia Human Centric focalizzando l’attenzione sul guidatore. La plancia minimalista è arricchita da materiali di alta qualità, come pelle e plastiche morbide, creando un’atmosfera lussuosa. Lo schermo dell’infotainment flottante da 8,8 pollici supporta la connettività USB/AUX/Bluetooth ed è completato da un sistema di climatizzazione automatico bizona e da uno specchietto retrovisore auto-oscurante.

Le versioni di fascia alta includono anche un display head-up (HUD) che proietta le informazioni sul parabrezza, permettendo al guidatore di monitorare facilmente i parametri senza distogliere lo sguardo dalla strada. Tuttavia, lo spazio per i passeggeri posteriori rimane limitato rispetto alla concorrenza e mancano bocchette dell’aria separate.

Prestazioni e sicurezza: efficienza e affidabilità

La Mazda3 2026 è equipaggiata con il motore a benzina a iniezione diretta Skyactiv-G disponibile in due opzioni di cilindrata: 1,5 litri e 2,0 litri. Il motore da 1,5 litri sviluppa una potenza massima di 110 cavalli e una coppia di 146 Nm, mentre il motore da 2,0 litri eroga 153 cavalli e 200 Nm di coppia. Entrambe le configurazioni sono abbinate a un cambio automatico a 6 marce e trazione anteriore (FWD).

Uno dei punti di forza della Mazda3 2026 è il sistema di sicurezza attiva i-Activsense che include funzionalità avanzate come il Cruise Control adattivo (ACC) il Supporto alla frenata intelligente (SBS) il Sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LAS) e il Monitoraggio dell’angolo cieco (BSM). L’auto è dotata di serie di 7 airbag e di numerose tecnologie di sicurezza avanzate, garantendo la massima protezione per i passeggeri.

Nonostante alcuni limiti nello spazio per i passeggeri posteriori, la sua combinazione di stile, comfort e sicurezza la rende una delle vetture più competitive nel segmento C.