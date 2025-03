Il mercato automobilistico europeo continua a subire un calo, con tendenze in evoluzione verso veicoli ibridi ed elettrici.

Il calo delle immatricolazioni di auto nuove in Europa

Il mercato automobilistico europeo sta vivendo un periodo di difficoltà, con un calo significativo delle immatricolazioni di auto nuove. Secondo i dati forniti dall’Acea, nel mese di febbraio 2025 sono state registrate 963.540 vetture, segnando un decremento del 3,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questa tendenza negativa è particolarmente evidente nei principali mercati europei, tra cui Germania, Italia, Regno Unito e Francia, che hanno registrato flessioni rispettivamente del 6,4%, 6,2%, 1,0% e 0,7%.

Le tendenze nel mercato delle auto

Nonostante il calo generale, la Spagna si distingue come l’unico grande mercato con un incremento delle immatricolazioni, con un sorprendente 11,0%. Inoltre, i Paesi EFTA, che includono Islanda, Norvegia e Svizzera, hanno visto un lieve aumento dello 0,9%, contribuendo a mitigare l’impatto negativo a livello europeo. Un aspetto preoccupante è il crollo delle immatricolazioni di auto tradizionali, come quelle a benzina e diesel, che fino a poco tempo fa dominavano il mercato. Le auto ibride, invece, stanno vivendo una fase di rapida crescita, con un aumento del 18,3% e una quota di mercato che ha raggiunto il 35,3%.

La crescita delle auto elettriche e ibride

Le auto elettriche stanno guadagnando terreno, con un incremento mensile del 26,1% e una quota di mercato del 17,1%. Tuttavia, le immatricolazioni di auto ibride plug-in rimangono stabili, rappresentando il 7,5% del mercato. Le auto a benzina e diesel continuano a subire perdite significative, con un calo del 26,3% e 28,3% rispettivamente. Anche le alimentazioni alternative, come GPL e metano, non mostrano segni di ripresa, mantenendo una quota del 3,1%.

Tra i produttori, Stellantis ha registrato una flessione del 16,2%, mentre altri marchi come Hyundai, Toyota e Ford hanno visto riduzioni nelle loro vendite. Al contrario, marchi come Renault e Volkswagen hanno mostrato segni di crescita. Un caso notevole è quello di BYD, che ha visto un incremento del 210,5%, superando Honda in termini di quota di mercato. Questi dati evidenziano una trasformazione significativa nel panorama automobilistico europeo, con un crescente interesse verso veicoli più sostenibili.