Se si pensa ai film in questo momento presenti al cinema non si può non parlare di Twisters, un vero e proprio campione di incassi in Italia e nel mondo, capace di portare in sala milioni di persone. In questo articolo però parleremo di questo prodotto con le auto che figurano durante la visione. Quali saranno state le scelte dei produttori.

Twisters: le auto fanno da semplice contorno

Twisters non è un film dove le auto sono protagoniste ma sono comunque presenti nelle varie attività che compongono la trama, allo sguardo degli appassionati della trama non fanno nessun effetto, per questo motivo sono anche difficili da intravedere.

Iniziamo a parlare di un’auto presente in vari punti del film ovvero una Dodge Durango del 2021 si tratta di un suv prodotto dalla casa americana per il mercato americano ma che si è visto anche in Europa e che fa dei motori potenti e della grande capienza a bordo i propri punti di forza.

Si intravede anche un pickup Jeep che non è stato identificato all’interno della pellicola, un modello degli anni 80 che si vede spesso nei film di matrice statunitense.

Il terzo veicolo è un Dodge RAM TRX 1500 pick up del marchio americano che in questa versione “base” offre comunque tutti i comfort seppur non abbia la grinta del motore V8. La scena su strada è comunque imponente perché sulle strade europee ed italiane non siamo abituati a veicoli di questo tipo.

I pick-up spadroneggiano

Il quarto veicolo è un altro Dodge Ram, un modello più vecchio rispetto al precedente, che era del 2021, questo è del 2010 ed è dotato dell’allestimento speciale “heavy duty” ovvero carico pesante che permette di trasportare oggetti dal peso ed ingombro importante.

Questo modello ha il motore V8 che permette una spinta maggiore rispetto a quelli più piccoli presenti all’epoca a listino.

Il quinto ed ultimo veicolo è un Toyota 4Runner del 2006 altro pick-up perfetto per fare off-road. Un modello molto datato ma che si rivela robusto e che è stato scelto dalla troupe proprio per questa sua innata qualità.