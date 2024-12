Il nuovo presidente dell’ACEA

Ola Källenius, attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Mercedes-Benz AG, è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA) per il 2025. Questo avvicendamento avviene in un contesto di sfide significative per l’industria automobilistica, che si trova ad affrontare una serie di problematiche geopolitiche e macroeconomiche. Källenius succede a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, che ha ricoperto la carica dall’inizio del 2022.

Le sfide da affrontare

Il nuovo presidente ha delineato le sue priorità e strategie per il mandato, evidenziando l’importanza di migliorare le condizioni normative per mantenere un vantaggio competitivo nell’era digitale ed elettrica. Källenius ha dichiarato: “Durante la mia presidenza, l’ACEA si concentrerà sul miglioramento delle condizioni normative con l’obiettivo di affinare il nostro vantaggio competitivo nell’era digitale ed elettrica”. Questo approccio è fondamentale per affrontare le sfide legate alle emissioni di CO2, che rappresentano una minaccia concreta per l’industria e l’occupazione.

Decarbonizzazione e commercio internazionale

Un altro punto cruciale del discorso di Källenius è stato l’impegno per una decarbonizzazione guidata dal mercato. Questo concetto implica un’attenzione particolare ai desideri dei consumatori, piuttosto che seguire rigidamente le politiche imposte dall’alto. Källenius ha affermato: “Lavoreremo per promuovere una decarbonizzazione del nostro settore guidata dal mercato”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di sostenere un commercio internazionale libero, equo e basato su regole, un aspetto essenziale per garantire la competitività dell’industria automobilistica europea.

Il discorso di insediamento

Nel suo discorso di insediamento, Källenius ha espresso fiducia nelle capacità dell’industria automobilistica dell’UE di affrontare le sfide globali. Ha dichiarato: “Sono fiducioso che l’industria automobilistica dell’UE abbia ciò che serve per continuare ad avere successo nella competizione globale”. Questo ottimismo è fondamentale in un momento in cui l’ACEA deve affrontare questioni complesse come le politiche di dazi e l’armonizzazione del mercato europeo con le pratiche commerciali dei colossi cinesi. Källenius ha ringraziato i membri dell’ACEA per la fiducia riposta in lui, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo per rafforzare la posizione dell’industria presso le istituzioni politiche di Bruxelles.