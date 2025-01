Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a Genova

Un fumetto per educare alla sicurezza stradale

La Polizia Locale di Genova ha avviato una nuova iniziativa per sensibilizzare i cittadini riguardo al rispetto delle norme del Codice della Strada. Attraverso una serie di nove vignette, la campagna mira a informare i conducenti sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e all’uso di sostanze stupefacenti. Questa iniziativa è stata lanciata in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove normative, che prevedono sanzioni più severe per chi viola le regole della strada.

Le tematiche affrontate nel fumetto

Ogni vignetta della brochure è progettata per attrarre l’attenzione del lettore e fornire informazioni chiare e dirette. Utilizzando un linguaggio semplice e diretto, il fumetto si rivolge ai lettori con il ‘tu’, rendendo il messaggio più personale e immediato. Le tematiche trattate includono le sanzioni per comportamenti scorretti alla guida, come l’uso del cellulare e la guida in stato di ebbrezza, che sono stati recentemente inaspriti dalla riforma del Codice della Strada.

Iniziative passate e future per la sicurezza stradale

Negli ultimi anni, la Polizia Locale di Genova ha implementato diverse campagne di sensibilizzazione, come ‘Incidente? Pensaci prima!’ e ‘Basta poco’, che hanno avuto un impatto significativo sulla comunità. Queste campagne hanno incluso affissioni, spot video e info-point, dove i cittadini potevano informarsi sulle conseguenze legali dell’abuso di alcol e provare l’etilometro. La nuova campagna a fumetti si inserisce in questo contesto, continuando l’impegno della Polizia Locale per educare e proteggere i cittadini.

Educazione stradale nelle scuole

Oltre alle campagne di sensibilizzazione, la Polizia Locale di Genova è attivamente coinvolta nell’educazione stradale nelle scuole. Gli agenti tengono lezioni per studenti di tutte le età, adattando il programma in base alla fascia scolastica. Attraverso attività pratiche e teoriche, gli studenti imparano le norme del Codice della Strada e l’importanza della sicurezza stradale. Questa iniziativa è fondamentale per formare una nuova generazione di conducenti responsabili.