Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso: quando il rosso diventa progetto estetico

La Capricorn 01 "Tutto Rosso" è una one-off esposta al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: V8 sovralimentato, cambio manuale a 6 marce e una livrea rossa che ricopre il 95% dell’auto.

La Capricorn 01 torna a far parlare di sé in una veste che non passa inosservata: la versione one-off denominata Capricorn 01 “Tutto Rosso” è stata presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 e conferma l’approccio anticonformista del progetto. Quando ne abbiamo già scritto in passato, l’auto era stata descritta come una rara eccezione nel panorama delle supercar moderne: meccanica tradizionale, motore potente e una filosofia lontana dalle tendenze ibride e dalle trasmissioni automatiche a doppia frizione.

L’esemplare esposto è un esercizio di stile che mette al centro il colore come vero elemento progettuale: la carrozzeria, gli interni e perfino alcuni componenti tecnici sono stati rielaborati per inseguire un’idea cromatica coerente. Dietro a questa scelta c’è la collaborazione con Zagato, che ha curato la carrozzeria, e la casa madre Capricorn, che ha sviluppato e validato la configurazione meccanica e produttiva di questa one-off.

Un progetto cromatico estremo

La caratteristica più immediatamente percepibile della Capricorn 01 Tutto Rosso è la copertura vernice: secondo la casa, il 95% dell’auto è stato dipinto o rifinito in rosso, una scelta che non è solo estetica ma anche di comunicazione del brand. L’intervento coinvolge non solo la carrozzeria esterna ma anche dettagli come i cerchi, le calotte dei retrovisori e persino il singolo tergicristallo centrale, tutti coordinati in tinta. Questa decisione trasforma la vettura in un oggetto omogeneo, dove il colore diventa elemento di continuità tra esterno e interno, e dove la materia viene valorizzata attraverso sfumature e finiture differenti.

Dettagli estetici

All’esterno spiccano i cerchi colorati, gli inserti in fibra di carbonio e i dettagli carrozzeria studiati per mantenere proporzioni e presenza visiva; l’interno, a sua volta, è dominato da sedili in pelle rossa, plancia con inserti tinteggiati, console centrale in carbonio rosso e un volante che riprende la tinta dominante. Anche il vano motore è stato rifinito con una trama in fibra di carbonio rossa, a sottolineare come l’estetica abbia raggiunto componenti normalmente esclusi dalle personalizzazioni più superficiali. Il risultato è una vettura che sfida l’idea convenzionale di contrasto cromatico, preferendo invece l’omogeneità.

Dietro la carrozzeria: tecnica e numeri

Sotto l’apparenza scenografica, la Capricorn 01 conserva la sua anima da supercar meccanica: monta un V8 sovralimentato e un cambio manuale a 6 marce con leva a griglia, che trasferisce la potenza alle ruote posteriori. La potenza dichiarata per la versione standard è di 888 CV, caratteristica che spiega in parte il posizionamento di prezzo della gamma. Capricorn non ha divulgato una cifra per questa one-off specifica, ma chi desidera una Capricorn 01 standard deve mettere in conto una spesa non inferiore a 2,95 milioni di euro.

Cosa non è rosso

Non tutto è stato tinto: i loghi Capricorn sul muso e sul posteriore sono stati lasciati in contrasto, così come la cornice in alluminio della griglia del cambio e alcune fibbie delle cinture di sicurezza. Questi elementi non solo servono come punti di riferimento visivi, ma svolgono anche una funzione pratica nel mantenere leggibilità e accessibilità, evitando che la monocromia comprometta dettagli utili e funzioni operative.

Perché questa one-off conta

Secondo Robertino Wild, CEO di Capricorn, progetti come la Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso vanno oltre la semplice estetica: sono occasioni per ripensare il rapporto tra materiali, ingegneria ed estetica, e per testare processi di industrializzazione e validazione su configurazioni estreme. Dal punto di vista di osservatori del settore, come la redazione di Motor1, le supercar monocromatiche possono risultare azzardate ma, in questo caso, la coerenza stilistica unita a una piattaforma tecnica convincente produce un esito che funziona: chi ha richiesto questa personalizzazione sembra aver ottenuto esattamente quanto desiderato.