Un'analisi dei progetti in gara e delle innovazioni nel design automobilistico

I finalisti del Car Design Award 2025

Il Car Design Award è un prestigioso riconoscimento internazionale, giunto alla sua 41esima edizione, organizzato dalla rivista Auto&Design. Quest’anno, il premio si prepara a celebrare i migliori progetti di auto di serie e concept car, nonché il linguaggio stilistico più innovativo dei marchi automobilistici. La cerimonia di premiazione si svolgerà il presso l’ADI Design Museum di Milano, in concomitanza con la Milano Design Week.

Le categorie in gara

I finalisti sono stati recentemente annunciati e si dividono in tre categorie principali: Production Cars, Concept Cars e Brand Design Language. Per la categoria delle auto di produzione, dieci progetti sono stati selezionati, tra cui spiccano modelli italiani come la Fiat Grande Panda, l’Alfa Romeo Junior e la Ferrari 12Cilindri. La Renault 5, recentemente eletta Auto dell’Anno 2025, è un altro concorrente di rilievo.

Innovazioni nel design delle concept car

Per quanto riguarda le concept car, la competizione è altrettanto agguerrita. Tra i finalisti troviamo l’italiana Italdesign Quintessenza e la Jaguar Type 00, che rappresenta una significativa evoluzione verso un futuro di lusso e innovazione. Questi progetti non solo mostrano l’estetica, ma anche l’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, elementi sempre più richiesti nel settore automobilistico.

La giuria e il processo di selezione

La giuria internazionale, composta da esperti giornalisti di riviste di automotive e design, avrà il compito di valutare i progetti in base a criteri di innovazione, estetica e funzionalità. Questo processo di selezione è fondamentale per garantire che i premi siano assegnati ai progetti che rappresentano il meglio del design automobilistico contemporaneo. La trasparenza e l’equità del processo sono garantite dalla presenza di giurati di fama mondiale, che portano con sé una vasta esperienza e conoscenza del settore.