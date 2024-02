Vediamo se il casco da moto ha una scadenza e come comportarsi in caso questa sia superata o se si subisce un incidente.

Il casco della moto come tutti i dispositivi di protezione ha una scadenza imposta dalla casa produttrice dopo la quale questo elemento non potrebbe garantire la medesima protezione di quando è stato acquistato. In questo articolo vediamo dove è possibile trovarla.

Il casco della moto ha una scadenza? Ecco dove si trova

Il casco da moto ha una scadenza, secondo gli esperti questo limite è fissato in 5 anni. Naturalmente molto dipende dalle condizioni di utilizzo. Un casco utilizzato raramente si presenterà in condizioni molto migliori dopo 5 anni di un casco utilizzato tutti i giorni.

La data di scadenza si trova sia sulla scatola della confezione che si ha ricevuto al momento dell’acquisto che sull’etichetta interna, dove sono presenti anche le caratteristiche di lavaggio.

In questi due punti è possibile vedere l’anno di scadenza del proprio casco, come scritto sopra difficilmente un casco ha una scadenza superiore ai 5 anni. Superata quella data il casco è considerato non più omologato e quindi non utilizzabile.

E’ necessario cambiare casco dopo un incidente?

Anche in questo caso, come per un casco che ha perso l’omologazione, la risposta è affermativa dato che utilizzare un casco già compresso da un urto precedente non farà altro che peggiorare la situazione.

Il rischio di lesioni alla testa in caso di impatto aumenta del 20% in più. La scelta più logica è quindi quella di prenderne uno nuovo e buttare quello danneggiato.

Ricordiamo che la funzione principale di un casco è di tipo protettivo di conseguenza è bene che esso sia sempre efficiente così da non avere problemi in caso di incidenti.

Non bisogna pensare però che un casco che appare integro protegga lo stesso, un urto sulla calotta la segnerà irrimediabilmente di conseguenza la sua efficacia va comunque a diminuire e questo non è positivo per la nostra salute.