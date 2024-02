Yamaha MT 03: scheda tecnica e prezzo

La Yamaha MT-03 ha i numeri perfetti per poter essere guidata da chi ha conseguito la patente A2. Tuttavia, questa naked ha i numeri perfetti anche per chi desidera possedere una moto leggera e facile, sia in città che nei percorsi collinari. Andiamo ad analizzare la scheda tecnica e il prezzo di questa MT-03 di Yamaha.

Yamaha MT-03: scheda tecnica e velocità massima

La Yamaha MT-03 è dotata di un motore raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole. La cilindrata è di 321 cc.

Inoltre, la potenza massima è di 30.9 kW (42.0 CV) a 10750 giri/min. Mentre, la coppia massima è di 29.6 Nm a 9000 giri/min. La lubrificazione è a carter umido. Infine, ha l’accensione TCI e l’avviamento elettrico.

La Yamaha MT-03 possiede una frizione in bagno d’olio e dischi multipli. Mentre, ha una trasmissione sempre in presa, sei marce e una trasmissione finale a catena. Ha consumi di carburante che si attestano su 3,81 l/100 km. Mentre, le emissioni CO2 si attestano su 89 g/km. Infine, ha una omologazione Euro 4. Ha un telaio a diamante, una inclinazione canotto sterzo di 25º e di una avancorsa di 95 mm. La sospensione anteriore ha una forcella telescopica, Ø 37.0 mm, tubo interno. Mentre, la sospensione posteriore ha un forcellone oscillante.

Il freno anteriore è a disco idraulico, Ø 298 mm. Mentre, il freno posteriore è a disco idraulico, Ø 220 mm. Invece, il pneumatico anteriore è di tipo 110/70-17M/C (54H) Tubeless. Mentre, il pneumatico posteriore è di tipo 140/70-17M/C (66H) Tubeless. La Yamaha MT-03 ha le seguenti dimensioni: lunghezza 2090 mm; larghezza 745 mm; altezza 1035 mm; altezza sella 780 mm; interasse 1380 mm; altezza minima da terra 160 mm. Mentre, il peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) è di 168 kg.

La Yamaha MT-03 ha una capacità serbatoio carburante di 14 litri e una quantità olio motore di 2.40 litri. Infine, ha una velocità massima effettiva di circa 160 km/h.

Prezzo

La naked ha un prezzo a partire da 5499,00 Euro.