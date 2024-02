Renault Captur 2023: prezzo, interni e dimensioni

Per la casa automobilistica Renault, la Captur 2023 è stata importante. Per mesi, infatti, hanno lavorato a lifting di metà carriera per il suo segmento B, che sta lottando contro i modelli Peugeot e al frontale tutto nuovo che cambierà radicalmente l’attuale design saggio e morbido. Scopriamo prezzo, interni e dimensioni della Renault Captur 2023.

Renault Captur 2023: interni e dimensioni

Il “tocco” del nuovo capo designer, Gilles Vidal, è visibile su un modello di serie della gamma Renault. L’ex responsabile dello stile della Peugeot 3008 ha già lavorato sulla concept Scénic. I fasci LED uncinati agli angoli del paraurti anteriore e le nuove luci sono integrati in una griglia più decisa, con linee più strette e angoli più netti. Le nervature contrastano lo stile morbido della Captur a cui mancava un po’ di spigolosità. Infine, anche il posteriore riceve alcuni aggiornamenti, anche se sembrano meno importanti rispetto al frontale.

A bordo e sotto il cofano, i cambiamenti rispetto alle precedenti sono meno importanti. Renault continua, infatti, a utilizzare il motore E-Tech, così come il motore 1.3 a benzina che vivrà i suoi ultimi anni. Anche le sue dimensioni, rimangono invariate, con una lunghezza di 4227 mm, una larghezza di 1797 mm e un’altezza di 1567 mm. La capacità del bagagliaio è invece, di 422 litri con i sedili posteriori nella posizione standard. Grazie, poi, alla panchetta posteriore scorrevole in avanti e allo spazio sotto il pavimento, è possibile incrementare questa capacità a ben 536 litri.

La Captur 2023 è stata poi progettata per offrire il massimo comfort e tecnologia ai suoi passeggeri. L’abitacolo, infatti, presenta un design moderno e minimale, con numerosi elementi che ne migliorano l’aspetto e la praticità. Il nuovo smart cockpit con touchscreen multimediale fino a 9,3″ è orientato verso il conducente. La strumentazione digitale fino a 10,2″ fornisce informazioni dettagliate sullo stato dell’auto, mentre la consolle flottante e la leva del cambio automatico “E-shifter” conferiscono un tocco di eleganza al design interno. La Renault Captur 2023 offre interni spaziosi, con un tetto apribile che permette di godere appieno del panorama esterno durante i viaggi.

Il prezzo

Dopo gli interni e le dimensioni, vediamo il prezzo della Renault Captur 2023. Esso parte da da 26.850 €.

