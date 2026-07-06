Charles Leclerc vince il GP di Silverstone 2026: la Ferrari sorprende tutti

Charles Leclerc ha conquistato la vittoria al GP di Silverstone 2026 con la Ferrari SF-26. Una modifica tecnica radicale ha permesso al pilota monegasco di trovare il feeling perduto e dominare la gara

Il Gran Premio di Silverstone 2026 ha visto un triumfo inatteso per la Ferrari e il suo pilota Charles Leclerc. Dopo un quinto posto nella gara sprint il monegasco ha saputo ribaltare la situazione, conquistando la pole position e la vittoria nella gara domenicale.

La chiave del successo? Una modifica tecnica radicale apportata alla SF-26 che ha permesso a Leclerc di ritrovare il feeling perduto e spingere al massimo. Ma cosa ha cambiato esattamente il pilota monegasco?

La svolta tecnica della SF-26

Dopo la gara sprint Leclerc aveva parlato di una modifica radicale che avrebbe potuto cambiare il fine settimana. In conferenza stampa, il pilota ha spiegato che si trattava di piccoli dettagli che si adattavano meglio al suo stile di guida in alcune fasi della curva.

“Quando parlo di modifica filosofica, mi riferisco a piccoli dettagli che si adattano un po’ meglio al mio stile di guida in una determinata fase della curva. Non voglio entrare troppo nei dettagli. Ma si tratta solo di alcune cose che ho notato nei dati venerdì sera e mi sono detto: ‘Ok, potrebbero essere aspetti che semplicemente non si adattano al mio stile di guida’. Abbiamo modificato quelle poche cose tra la gara sprint e le qualifiche e il risultato è stato decisamente migliore”, ha dichiarato Leclerc.

Le qualifiche: Hamilton in pole, Leclerc quarto

Le qualifiche sprint hanno visto un duello serrato tra le due Ferrari e la Mercedes di Lewis Hamilton. Hamilton ha conquistato la pole position con un distacco di tre decimi e mezzo su Leclerc, che si è dovuto accontentare della quarta piazza.

Le due Ferrari hanno mostrato un ottimo feeling con la pista, ma hanno dovuto fare i conti con un leggero deficit di motore rispetto alla Mercedes. Nonostante ciò, la SF-26 ha dimostrato una messa a punto efficace con un bilanciamento molto buono e un sovrasterzo controllato nelle curve a media velocità.

La vittoria di Leclerc: un trionfo inatteso

Nella gara domenicale Leclerc ha saputo capitalizzare la modifica tecnica apportata alla SF-26 conquistando la vittoria con una prestazione impeccabile. Il pilota monegasco ha mostrato una grande costanza e ha saputo gestire al meglio le gomme Pirelli dimostrando un feeling con la vettura che era mancato nelle gare precedenti.

“Siamo estremamente sorpresi, credo, dal fatto che Lewis abbia preso la pole oggi. In generale ci aspettavamo un distacco molto più grande dalle vetture davanti, quindi è un bel passo avanti. Come squadra siamo davvero sorpresi di essere così competitivi su una pista come questa”, ha commentato Leclerc dopo le qualifiche.

La vittoria di Leclerc a Silverstone rappresenta un importante passo avanti per la Ferrari che continua a dimostrare la sua competitività nel Campionato del Mondo di Formula 1. Con questa vittoria, il pilota monegasco conferma di essere uno dei principali protagonisti della stagione 2026.