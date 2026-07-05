GP Gran Bretagna 2026: Antonelli trionfa nella Sprint, Hamilton in pole

Il circuito di Silverstone è pronto a vivere un altro capitolo emozionante del Mondiale di Formula 1. Il GP Gran Bretagna 2026 ha visto già oggi la Sprint Race con Kimi Antonelli che ha dominato la scena, mentre Lewis Hamilton ha conquistato la pole position per la gara di domani.

La Mercedes di Antonelli ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, ma la vera sorpresa è arrivata dalla Ferrari con Hamilton che ha stravinto le qualifiche per la Sprint. La gara di domani promette di essere un duello serrato tra le due squadre.

La Sprint Race: Antonelli trionfa, Norris sul podio

La Sprint Race ha visto Kimi Antonelli tagliare per primo il traguardo, seguito da Lewis Hamilton e Lando Norris. La McLaren ha colto un ottimo risultato, mentre la Red Bull di Max Verstappen ha chiuso sesta, un risultato che potrebbe spingere il pilota olandese a partire dalla pit lane nella gara principale.

La griglia di partenza per la gara di domani è stata definita dalla Sprint, con Antonelli in pole seguito da Hamilton, Verstappen, Leclerc e Russell. La Ferrari ha dimostrato di essere competitiva anche su un circuito che non era considerato il suo forte, grazie a piccoli aggiornamenti tecnici che hanno migliorato l’aerodinamica.

Le qualifiche: Hamilton domina, Russell delude

Le qualifiche per la Sprint hanno visto Lewis Hamilton dominare fin dal primo turno di libere. Il sette volte campione del mondo ha rifilato tre decimi a Verstappen, dimostrando una padronanza assoluta della sua vettura. La Ferrari ha confermato la sua competitività con Charles Leclerc quarto, mentre George Russell ha deluso, chiudendo solo quinto.

La McLaren ha avuto un weekend difficile, con Lando Norris sesto e Oscar Piastri settimo. La Red Bull ha avuto problemi di assetto, con Verstappen che ha chiuso settimo in qualifica. La Racing Bulls ha colto alcuni punti con Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Dove vedere il GP Gran Bretagna 2026

La gara di domani, 5 luglio 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport UnoSky Sport F1 e Sky Sport 4K con la diretta streaming disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà possibile seguire la gara in chiaro e in differita dalle ore 19.00.

OA Sport offrirà una diretta live testuale dell’evento, con aggiornamenti costanti in tempo reale. Non perderti questo appuntamento imperdibile del Mondiale di Formula 1.