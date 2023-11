L’Ispettore Dalgliesh è una serie tv britannica che in Italia è andata in onda tra la fine di agosto e settembre 2023 sulla rete tematica crime e thriller “Giallo” visibile sul digitale terrestre. In questo articolo scopriamo che macchina guida il protagonista.

Che auto guida l’ispettore Dalgliesh

La vettura che guida l’Ispettore Dalgliesh nell’omonima serie è una Jaguar E-Type MK3 ovvero la terza serie della coupé britannica che conta milioni di appassionati ed estimatori in tutto il mondo.

E’ stata utilizzata perché perfettamente adatta al periodo in cui è ambientata la serie, ovvero l‘inizio degli anni ’70 del secolo scorso.

La macchina infatti è uscita nel 1971 ed ha terminato la propria produzione nel 1975. Dotata di un motore V12 5.3 di cilindrata di derivazione XJ13 nota sport prototipo del marchio inglese.

Questo motore fu il primo motore completamente nuovo progettato da Jaguar sin dal 1948, dotato di due carburatori Zenith-Stromberg e di doppio albero a camme in testa su ogni bancata. Permetteva all’auto di sviluppare una potenza di 272 cavalli.

Il cambio rimase il 4 marce per le versioni manuali mentre venne adottato un Borg-Wagner Typ12 a tre rapporti per la versione dotata del cambio automatico. Il volante su questo modello è regolabile e dotato di serie del servosterzo.

A livello estetico cambia la calandra anteriore che ora presenta una griglia che chiude la “bocca” dell’auto, questo dettaglio permette facilmente di riconoscere la MK3 rispetto alle due sorelle maggiori.

I prezzi per la E-Type MK3 sono variabili, come per tutte le auto d’epoca, molto dipende dalla tipologia se coupé come nel caso di quella di Dalgliesh o Spider, si va da un minimo di 80.000 euro sino ad oltre 120.000 euro per un esemplare in perfette condizioni.

