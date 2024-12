Presentata durante la Miami Art Week, la nuova Jaguar Type 00, ancora in veste prototipale darà il via alla nuova identità del marchio inglese.

Jaguar ha fatto parlare di sé nell’ultimo periodo per la decisione drastica di abbandonare il suo passato, quello che tutti conosciamo e che ha fatto la storia del mondo Automotive per rinascere in veste di marchio di lusso, che peraltro era già, fondato sulla modernità e sulle motorizzazioni elettriche. In questo articolo scopriamo come si presenta il primo prototipo denominato Jaguar Type 00.

Il passato è solo nel nome, tutto il resto è futuristico

La nuova Jaguar Type 00 si rifà al passato solo nella prima parte del nome, che riprende la sigla resa celebre dall’E-Type ma per il resto gli zeri testimoniano ben altro: il primo sta indicare le zero emissioni ed il secondo simboleggia il modello, essendo un prototipo si parte con lo 0.

Esteticamente presenta linee particolari con il cofano allungato e grandi cerchi da 23 pollici. E’ stata ben studiata dal punto di vista aerodinamico con lo spoiler e prese d’aria integrate per un miglioramento dei flussi.

Internamente è un trionfo del lusso con materiali pregiati come ottone, presente anche nel nuovo logo, e travertino anche se il top di quest’auto è rappresentato dal Prism Case, ovvero 3 diversi totem che modificano il layout interno rendendo l’abitacolo luminoso e profumato, ognuno dei 3 ha note uniche ispirate alla natura.

La prima GT elettrica entro fine 2025

Il primo modello della nuova storia Jaguar uscirà sul mercato entro la fine del 2025. Offrirà un’autonomia massima di 770 km con una ricarica da 0 a 300 km in appena 15 minuti grazie al “fast recharge”. Per far avvicinare la clientela saranno anche aperti store dedicati, di cui uno anche a Parigi città famosa per il suo essere fashion.

Le colorazioni della presentazione sono state il Satin Rhodon Rose, che si ispira ai toni della Art Decò di Miami e un’altra vettura è la Inception Silver Blue, chiaro omaggio alla Opalescent Silver Blue vernice presente sulle auto dei primi anni ’60.