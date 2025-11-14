Chery Fengyun X3L: un’ambiziosa scalata che si è trasformata in un disastro totale

Un evento pubblicitario rappresenta un’importante opportunità per mettere in mostra le capacità di un nuovo modello automobilistico. Tuttavia, non sempre le cose vanno come previsto. È accaduto al Chery Fengyun X3L, un SUV elettrico cinese, che ha recentemente attirato l’attenzione dei media per un tentativo di scalata che si è trasformato in un clamoroso fallimento.

Mercoledì scorso, nella suggestiva cornice della montagna Tianmen, il SUV ha cercato di affrontare una scalinata con un dislivello di 150 metri e una lunghezza di oltre 300 metri. La sfida era ambiziosa: dimostrare la potenza e la trazione del nuovo modello. Tuttavia, il risultato è stato ben diverso da quanto sperato.

I fatti

L’idea alla base di quest’evento era quella di mostrare le capacità del Fengyun X3L in un contesto estremo. La montagna Tianmen è nota per le sue ripide scale, un luogo che poteva rendere il SUV protagonista di una grande impresa. Tuttavia, l’auto ha subito un’improvvisa perdita di aderenza, retrocedendo rovinosamente e distruggendo barriere di sicurezza nel suo cammino. Un evento pensato per esaltare il veicolo si è trasformato in un vero e proprio incubo pubblicitario.

Le cause del fallimento

È emerso che il problema principale è stato un guasto al sistema di sicurezza: la fune di sicurezza si è allentata, avvolgendosi attorno alla ruota destra, bloccandola e causando la perdita di trazione. Questa serie di eventi ha portato non solo a danni materiali, ma anche a commenti ironici sui social media, trasformando il tentativo in una situazione di grande imbarazzo per la casa automobilistica.

Le reazioni del pubblico e della casa automobilistica

Subito dopo l’incidente, la Chery ha rilasciato delle scuse ufficiali, cercando di minimizzare i danni reputazionali. Tuttavia, il danno era già stato fatto: il video del fallimento ha fatto il giro del web, diventando virale e suscitando una valanga di commenti divertiti e critici.

Il Fengyun X3L, conosciuto anche come Fulwin X3L, è un SUV ibrido plug-in con un design robusto che ricorda la celebre Land Rover Defender. In Cina, il veicolo viene proposto a un prezzo che varia tra i 13.000 e i 18.000 euro, un costo competitivo per le sue caratteristiche.

Confronti con altri modelli

Nonostante il fiasco, le specifiche tecniche del Fengyun X3L rimangono interessanti. Il SUV è dotato di tecnologia ibrida che, se utilizzata correttamente, potrebbe posizionarlo come un contendente nel mercato. Tuttavia, eventi come quello della montagna Tianmen possono influenzare negativamente le percezioni del pubblico e la fiducia nel marchio.

Il tentativo del Chery Fengyun X3L di scalare la montagna Tianmen illustra come anche le migliori intenzioni possano andare male. Questo episodio serve da monito per le aziende: la comunicazione e la sicurezza devono sempre essere prioritarie quando si tratta di lanciare nuovi prodotti sul mercato.