Prestazioni straordinarie della Corvette ZR1

La nuova Chevrolet Corvette ZR1 ha fatto il suo ingresso nel mondo delle supercar con numeri che lasciano senza fiato. Recentemente, i tecnici della Chevrolet hanno portato questa straordinaria vettura a testare le sue capacità sulla pista ovale dell’ATP Automotive Testing di Papenburg, in Germania. Qui, la ZR1 ha raggiunto una velocità massima di 374,977 km/h, un risultato che la colloca tra le auto più veloci al mondo.

Accelerazione da record

Ma le prestazioni della Corvette ZR1 non si fermano alla velocità massima. Questa supercar è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 km/h) in soli 2,3 secondi, rendendola la Corvette più scattante di sempre. Per fare un confronto, la ZR1 supera anche la E-Ray, che impiega 2,5 secondi. Questi numeri la pongono in diretta competizione con hypercar di prestigio come la Aston Martin Valkyrie, la Lamborghini Revuelto e la Lotus Evija.

Test di accelerazione sul quarto di miglio

Un altro test cruciale per le supercar è il tempo necessario per completare il quarto di miglio, equivalente a circa 400 metri. La Corvette ZR1 ha registrato un tempo di 9,6 secondi, con una velocità di uscita di 241 km/h. Questo la colloca al livello di altre supercar come la Ferrari 296 GTB e la Lamborghini Revuelto. Tuttavia, nonostante le sue incredibili prestazioni, la ZR1 non riesce a superare la Dodge Demon 170, che detiene il record con un tempo di 8,91 secondi.

Un motore potente e senza elettrificazione

La Corvette ZR1 è alimentata da un motore V8 biturbo di 5,5 litri che sviluppa oltre 1.000 CV. A differenza di molte supercar moderne, la ZR1 non presenta alcuna forma di elettrificazione, mantenendo così un approccio tradizionale alla potenza. Questo la rende unica nel panorama delle auto sportive, dove spesso si cerca di combinare prestazioni con efficienza energetica.

Riconoscimenti e prezzo atteso

La nuova Corvette ZR1 non è solo la Corvette più veloce e rapida di sempre, ma è anche l’auto più veloce mai prodotta da General Motors. Inoltre, è l’unica auto al mondo sotto il milione di dollari in grado di raggiungere le 233 miglia orarie (quasi 375 km/h). Tuttavia, il prezzo ufficiale della ZR1 deve ancora essere comunicato. Per fare un confronto, la E-Ray negli Stati Uniti ha un costo di 108.595 dollari (104.505 euro), mentre la Z06 arriva a 113.795 dollari (109.509 euro). La ZR1 dovrebbe superare entrambe, diventando la Corvette più costosa della storia.