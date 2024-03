Hyundai Tucson 2023: prezzo, interni, dimensioni e scheda tecnica

La Hyundai Tucson 2023 sfoggia uno stile all’avanguardia che spicca tra i SUV compatti concorrenti dall’aspetto più sobrio. Questo non significa che la Tucson sacrifichi la praticità o l’accessibilità. Vanta entrambe le cose. Hyundai ha adottato un approccio globale con la Tucson, offrendo un’ampia varietà di allestimenti e motorizzazioni, tra cui un ibrido e un ibrido plug-in, che le conferiscono un ampio appeal.

Il propulsore di base è un quattro cilindri da 2,5 litri, ma i modelli ibridi e ibridi plug-in utilizzano un quattro cilindri da 1,6 litri sovralimentato da un motore elettrico, una combinazione che fornisce maggiore potenza. I modelli base della Tucson sono ben equipaggiati, mentre gli allestimenti di fascia più alta passano dalla fascia mainstream a quella premium, offrendo un vantaggio rispetto a rivali come la Honda CR-V, la Toyota RAV4 e la Volkswagen Tiguan.

Hyundai Tucson 2023: caratteristiche, interni, dimensioni e scheda tecnica

Le novità

Dopo un restyling completo per il model year 2022, la Tucson vede solo alcune modifiche al packaging per il 2023. Il pacchetto Premium è stato eliminato dal modello SEL e i suoi contenuti sono stati distribuiti come caratteristiche standard agli altri livelli di allestimento. Ad esempio, il tetto apribile panoramico è ora di serie sull’allestimento N-Line e lo schermo di infotainment più grande da 10,3 pollici si trova su tutti gli allestimenti XRT e successivi.

Il cruise control adattivo, il rilevamento dei pedoni e la funzione di assistenza al superamento dei limiti di velocità sono ora di serie su tutti gli allestimenti della Tucson. Il Serenity White Pearl sostituisce il Quartz White nella gamma dei colori esterni della Tucson.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il quattro cilindri da 2,5 litri da 187 CV sarà di serie e sarà abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione anteriore o integrale. Un quattro cilindri turbo da 1,6 litri alimenterà i modelli ibridi e ibridi plug-in, con una potenza combinata di 226 CV nel primo e 261 CV nel secondo; la trazione integrale è di serie con i propulsori elettrificati ed entrambi sono dotati di un cambio automatico a sei rapporti.

Le prestazioni della Tucson non ibrida sono al massimo adeguate, quindi i guidatori con i piedi di piombo desidereranno una maggiore potenza. Sebbene la Tucson non sia un’auto sportiva, la sua maneggevolezza è sicura, lo sterzo è ragionevolmente preciso e la guida è piacevole. Ciò che colpisce maggiormente del comportamento di guida della Tucson è la sua silenziosità e raffinatezza durante la marcia; sono queste caratteristiche che conferiscono al SUV un senso di lusso raro da trovare in questa categoria.

Interni, comfort e carico

La Tucson sfoggia un cruscotto dal design semplicistico ma moderno, con un display digitale per gli indicatori, un cambio a pulsante e un pannello di controllo sensibile al tocco per il sistema di climatizzazione e l’infotainment. L’ammiraglia Hyundai, il SUV Palisade, e le berline Sonata ed Elantra, recentemente ridisegnate, hanno rappresentato una sorta di spartiacque per il design degli interni dell’azienda, e la nuova Tucson continua la tendenza con un abitacolo accuratamente organizzato, ricco di materiali di qualità e di caratteristiche di lusso.

Lo spazio per i sedili posteriori e il vano di carico della Tucson sono entrambi più ampi rispetto al modello precedente, offrendo maggiore comfort e praticità ai passeggeri.

Prezzo della Hyundai Tucson 2023

Prezzi a partire da €30.900.

