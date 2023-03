Le restrizioni in vigore sono sempre più rigide. Ecco tutto ciò che riguarda le auto Euro 4.

Le auto Euro 4 possono circolare? La lotta all’inquinamento è sempre più impattante. Seguono quindi diverse restrizioni volte a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.

Di seguito troverete tutte le informazioni legate alle auto Euro 4.

Le auto Euro 4 possono circolare? Tutto ciò che si deve sapere

Le auto meno colpite sono quelle a benzina, che hanno generalmente meno restrizioni.

A subire gli effetti di questa lotta all’inquinamento sono le auto Euro 4 diesel, che non possono circolare in determinate aree.

Ad esempio, a Milano non è possibile circolare nell’Area B. Sempre per quanto riguarda quest’ultima, il blocco delle auto a benzina Euro 4 è previsto per il 2028.

Come capire se un’auto è Euro 4?

Si tratta di una procedura estremamente semplice. Ogni informazione è riportata sul libretto di circolazione. Trovare la classe ambientale della vostra auto sarà quindi veloce e semplice.

In alternativa, potete andare sul sito Il Portale dell’Automobilista e andare nella sezione dedicata alla verifica della classe ambientale.

Basterà digitare la vostra targa, il tipo di veicolo e il codice captcha di sicurezza!

La classe Euro 4 è probabilmente la più diffusa in questo momento, insieme all’Euro 5.

Le altre classi ambientali

Euro 5

La classe Euro 5 è la più diffusa in questo momento e riguarda le auto immatricolate dopo il 2009.

In questo caso la maggior parte delle auto può circolare senza problemi, con alcune limitazioni che riguardano le auto diesel.

Inoltre, la produzione di auto Euro 5 è stata interrotta nel 2014, proprio per favorire l’Euro 6.

Euro 6

Si tratta dell’ultima classe ambientale volta a combattere l’inquinamento. Le auto con questa classe possono circolare senza problemi, ad eccezione delle auto diesel che potrebbero comunque essere soggette a limitazioni.

Oltretutto, chi acquista un’auto Euro 6 potrebbe usufruire di un incentivo che varia dai 2000 ai 5000 euro.

