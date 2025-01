Informazioni utili per gli automobilisti riguardo le chiusure e le deviazioni sulla A10.

Situazione attuale sull’A10

Nel periodo tra fine gennaio e inizio febbraio 2025, l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia subirà significative modifiche alla circolazione a causa di lavori di manutenzione e adeguamento. In particolare, il tratto che va da Genova a Savona sarà interessato da chiusure temporanee e deviazioni. È fondamentale per gli automobilisti essere informati sulle tempistiche e le modalità di accesso ai caselli per evitare inconvenienti durante il viaggio.

Lavori sulla galleria Cassisi

I lavori di adeguamento della galleria Cassisi, iniziati lunedì, comportano la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona. Durante i giorni feriali, sarà garantita una corsia in direzione Savona, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, verrà attivato uno scambio di carreggiata nelle ore diurne. Questo sistema permetterà di mantenere due corsie aperte verso Savona, evitando la chiusura totale dell’ingresso di Celle Ligure. Tuttavia, è importante notare che nel fine settimana dell’1 e 2 febbraio, il traffico sarà limitato a una corsia.

Alternative per gli automobilisti

Per coloro che normalmente accedono all’autostrada da Celle Ligure, si consiglia di utilizzare i caselli di Albisola e Varazze, facilmente raggiungibili tramite la SS 1 Aurelia. Inoltre, per consentire i lavori di potenziamento degli impianti delle gallerie, ci saranno chiusure anche nel tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano, verso Savona. Gli automobilisti possono uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS 1 Aurelia e rientrare in A10 ad Arenzano.

Chiusure programmate e manutenzione

È importante tenere presente che, dal 20 al 21 gennaio, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, in direzione Genova, per lavori di manutenzione delle gallerie. Inoltre, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore e potenziamento degli impianti delle gallerie, sarà chiuso anche il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra’. Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova Aeroporto e rientrare in A10 a Genova Pra’.

Infine, si ricorda che durante le stesse notti, ci saranno chiusure sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire ulteriori lavori di manutenzione delle gallerie. È consigliabile pianificare il viaggio in anticipo e considerare le alternative per evitare ritardi e inconvenienti.