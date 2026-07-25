Circolazione contromano in autostrada: come agire e conseguenze legali

La guida contromano in autostrada è un fenomeno in aumento, con conseguenze spesso tragiche. Scopri come prevenirla e cosa fare in caso di emergenza.

La guida contromano in autostrada è un fenomeno che purtroppo sta diventando sempre più frequente, con conseguenze spesso drammatiche. Un errore di distrazione o un momento di disattenzione possono trasformarsi in tragedie, mettendo a rischio la vita di molti. Ma cosa spinge gli automobilisti a imboccare l’autostrada nel senso sbagliato? Principalmente distrazionetrascuratezza nella verifica della segnaletica, o stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol o stupefacenti. Pochi sono i casi intenzionali, poiché chi entra contromano in autostrada raramente si rende conto dell’errore.

In questo articolo esploreremo i rischi associati alla guida contromano, i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi commette questa infrazione.

Guida contromano in autostrada: i numeri del 2026

Nel 2026, l’Osservatorio ASAPS (Associazione amici e sostenitori Polizia stradale) ha registrato 110 episodi di circolazione contromano su strade e autostrade, con 20 morti e 180 feriti. Questi dati riguardano solo gli incidenti con danni fisici alle persone, quindi il numero reale degli episodi è probabilmente molto più alto. Di questi, 33 (il 30%) si sono verificati in autostrade e strade a carreggiate separate, mentre sulla rete ordinaria gli episodi sono stati 77 (70%). Gli incidenti mortali sono stati complessivamente 16 (14,5%), nei quali 22 persone hanno perso la vita. In 13 conducenti coinvolti è stata accertata l’ebbrezza da alcol o l’uso di stupefacenti, pari all’11,8%. Inoltre, 15 dei contromano sono stati causati da persone anziane over 65, pari al 13,6%.

Questi numeri evidenziano l’importanza di adottare misure preventive e di conoscere le procedure di emergenza per limitare i danni in caso di incontri contromano. Immagina l’esperienza di guidare tranquillamente in autostrada e vedersi improvvisamente sbucare di fronte un’auto che procede nella direzione opposta: un evento improvviso e non preventivabile che può avere conseguenze devastanti.

Sapere come comportarsi in caso di emergenza è fondamentale per ogni conducente. Ecco cosa fare se si incrocia un’auto che guida contromano in autostrada:

Diminuire la velocità

Accendere le frecce di emergenza

Guidare sulla corsia più a destra

Non sorpassare altri veicoli

Mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono;

dai veicoli che precedono; Utilizzare l’area di sosta o l’uscita più vicina se possibile;

se possibile; Evitare di impegnare la corsia di emergenza

Osservare i pannelli luminosi di avviso se presenti sull’autostrada;

se presenti sull’autostrada; Contattare il numero di emergenza 112 e i numeri utili dei gestori autostradali una volta al sicuro.

Se ci si trova a guidare un’auto contromano in autostrada per errore, è fondamentale mantenere la calma ed evitare manovre improvvise. Ecco cosa fare:

Non tentare in alcun modo di fare inversione a U in autostrada;

in autostrada; Accendere immediatamente le frecce di emergenza e le luci

Guidare fino al bordo più vicino della corsia accostando al bordo più vicino senza fare manovre eccessive;

accostando al bordo più vicino senza fare manovre eccessive; Parcheggiare il veicolo vicino alla barriera di sicurezza accostando più vicino possibile alla banchina o al guardrail;

accostando più vicino possibile alla banchina o al guardrail; Indossare un giubbotto riflettente farlo indossare anche a tutti i passeggeri e far uscire tutti, guidatore incluso, con estrema attenzione dal lato passeggero;

farlo indossare anche a tutti i passeggeri e far uscire tutti, guidatore incluso, con estrema attenzione dal lato passeggero; Attendere dietro la barriera controllando di non trovarsi su un viadotto e che oltre la barriera ci sia una zona sicura;

controllando di non trovarsi su un viadotto e che oltre la barriera ci sia una zona sicura; Chiamare la Polizia al 112 segnalando il tratto preciso di autostrada e attendere i soccorsi.

Sanzioni per la guida contromano in autostrada

Guidare contromano in autostrada è una manovra talmente pericolosa da richiedere sanzioni particolarmente severe per i trasgressori. L’articolo 176 comma 19 del Codice della Strada dispone che chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali, inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, è punito con una multa da 2.046 a 8.186 euro la perdita di 10 punti patente la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di recidiva si procede con la confisca del veicolo.

Ovviamente si applicano tutte le aggravanti del caso se la circolazione contromano è dovuta ad alterazione psicofisica per l’assunzione di alcol o stupefacenti e, peggio ancora, si provoca un incidente stradale causando il ferimento o la morte di altre persone (reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Ricordiamo che in base all’articolo 201 CdS non è necessaria la contestazione immediata della violazione della guida contromano su strade divise da più carreggiate separate.

FAQ – Domande frequenti sul contromano in autostrada

1. Cosa fare se si prende l’autostrada contromano?

Se ti accorgi di aver imboccato l’autostrada contromano, la prima cosa da fare è mantenere la calma. Non fare inversioni a U o manovre brusche. Cerca di accostare il più possibile a bordo strada, accendi le luci di emergenza e, appena sei in sicurezza, chiama immediatamente il 112 per segnalare la tua posizione e il problema.

2. Cosa fare se si incrocia un veicolo contromano in autostrada?

Se incroci un veicolo contromano in autostrada, la priorità assoluta è la tua incolumità. Spostati immediatamente sulla corsia di destra e rallenta, evitando manovre brusche. Non tentare di superare altri veicoli e, se possibile, raggiungi la prima area di sosta o uscita utile. Una volta in sicurezza, segnala immediatamente l’accaduto al 112.

3. Che differenza c’è tra contromano e controsenso?

La differenza sta nel tipo di strada: la guida contromano avviene su strade a doppio senso di circolazione quando si invade la corsia destinata al traffico opposto. La guida controsenso, invece, si verifica su strade a senso unico, imboccandole nella direzione sbagliata, contro il segnale di divieto.