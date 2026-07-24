Off-road in America: il boom di interesse e le scelte dei guidatori

Un nuovo studio rivela che il 64% degli americani è interessato a vivere un'avventura off-road quest'estate, con una preferenza marcata per i veicoli a combustione interna.

L’estate del 2026 vede un vero e proprio boom di interesse per l’off-road tra gli americani. Secondo un recente studio condotto da Hankook Tire ben il 64% dei guidatori statunitensi è desideroso di vivere un’avventura fuori strada, un dato che rappresenta un aumento significativo rispetto all’anno precedente.

Questa crescita di interesse non è limitata a una sola generazione, ma coinvolge un ampio spettro di età, con i Gen Z e i Millennial in testa alla classifica. Tuttavia, anche i Gen X e i Baby Boomer mostrano un notevole entusiasmo per questo tipo di esperienze.

Le preferenze dei guidatori: veicoli e percorsi

Quando si tratta di scegliere il veicolo ideale per un’avventura off-road, gli americani hanno opinioni molto chiare. Secondo lo studio, il 52% dei rispondenti preferirebbe un SUV mentre il 36% opterebbe per un pickup truck. Tuttavia, c’è una netta preferenza per i veicoli a combustione interna rispetto a quelli elettrici: il 79% dei potenziali acquirenti di SUV preferirebbe un modello a benzina, e questa percentuale sale all’87% tra gli appassionati di pickup.

Per quanto riguarda i percorsi, i sentieri boschivi sono la scelta preferita dal 45% dei rispondenti, seguiti dai terreni desertici al 17%. Interessante notare che i guidatori più giovani mostrano una maggiore propensione per i deserti rispetto alle generazioni più anziane.

L’importanza delle gomme per l’off-road

Lo studio ha anche evidenziato l’importanza delle gomme nel garantire un’esperienza off-road sicura ed efficace. Il 42% dei rispondenti ha indicato il controllo della trazione su diverse superfici come il fattore più importante nella scelta delle gomme. Altri aspetti rilevanti includono la durabilità e le prestazioni su terreni accidentati.

Questi risultati sottolineano la necessità di gomme che possano performare al meglio in una varietà di condizioni, dai sentieri boschivi ai deserti, e mettono in luce come la scelta delle gomme sia diventata un elemento cruciale nella preparazione per un’avventura off-road.

Le implicazioni per il mercato automobilistico

L’aumento di interesse per l’off-road ha importanti implicazioni per il mercato automobilistico. Con sempre più guidatori che cercano veicoli capaci di affrontare terreni accidentati, i produttori devono adattarsi a queste nuove esigenze. Questo include lo sviluppo di veicoli con motori a combustione interna più potenti e efficienti, nonché di modelli elettrici che possano offrire prestazioni paragonabili.

Inoltre, il settore delle gomme deve continuare a innovare per rispondere alle esigenze dei guidatori off-road. Con la crescente domanda di gomme che offrano un equilibrio tra trazionedurabilità e prestazioni i produttori come Hankook Tire stanno investendo pesantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti.

Con un numero crescente di guidatori che cercano avventure fuori strada, l’industria deve rispondere a queste esigenze con veicoli e gomme sempre più performanti e adattabili.