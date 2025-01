Citroen 2CV: il mito che non tornerà, ma l’innovazione continua

Il mito della Citroen 2CV

La Citroen 2CV è un’icona dell’automobilismo, simbolo di un’epoca e di uno stile di vita. Lanciata nel 1948, questa utilitaria ha conquistato il cuore di milioni di automobilisti grazie alla sua semplicità e praticità. Tuttavia, recenti voci su un possibile ritorno della 2CV hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati. Ma, come confermato dal CEO di Citroen, Thierry Koskas, non ci sono piani concreti per una nuova versione di questo modello leggendario.

Le dichiarazioni di Thierry Koskas

In un’intervista rilasciata a Auto Express, Koskas ha chiarito che l’azienda non ha intenzione di riprodurre la 2CV. La sua visione per il marchio è quella di concentrarsi su vetture familiari che si distinguano per originalità e accessibilità. “Abbiamo introdotto un linguaggio di design chiaro e riconoscibile nei nostri modelli”, ha affermato, sottolineando l’importanza di costruire un’identità che guardi al futuro. Citroen, infatti, preferisce innovare piuttosto che ripercorrere strade già battute.

Il futuro di Citroen: innovazione e accessibilità

Citroen sta puntando su una gamma di veicoli che rispondano alle esigenze moderne, come la nuova C3 e la e-C3, che rappresentano un passo verso un futuro più sostenibile. Koskas ha anche menzionato l’intenzione di espandere la presenza del marchio in segmenti superiori, proponendo auto più accessibili nel segmento C. “Credo che ci siano opportunità nel proporre linee e forme che nessuno ha mai immaginato”, ha dichiarato, evidenziando la volontà di rompere gli schemi tradizionali.

Il patrimonio storico di Citroen

Nonostante l’assenza di piani per una nuova 2CV, Koskas ha riconosciuto l’importanza del patrimonio storico di Citroen. “Citroen è il brand più collezionato al mondo”, ha affermato, riferendosi alla passione degli appassionati per i modelli storici. Sebbene non ci siano progetti immediati per un veicolo iconico, il CEO non esclude del tutto questa possibilità in futuro. Tuttavia, ha ribadito che l’obiettivo principale rimane quello di innovare e guardare avanti.

Conclusioni

In sintesi, mentre il sogno di rivedere una nuova Citroen 2CV potrebbe svanire, il marchio continua a guardare al futuro con una visione chiara e ambiziosa. Con un focus sull’innovazione e sull’accessibilità, Citroen si prepara a lanciare modelli che potrebbero ridefinire il concetto di automobile per le famiglie moderne. La tradizione di audacia e innovazione che ha sempre contraddistinto il marchio rimane viva, pronta a sorprendere gli automobilisti di domani.