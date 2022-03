Progettata per il trasporto di oggetti, in particolare per le consegne dell’ultimo miglio, la Citroën AMI Cargo è elettrica, ultracompatta e può essere personalizzata con i colori della vostra azienda.

Mini formato, maxi piacere

La versione utility della Citroën AMI è l’equivalente di una cargo bike elettrica: piccola, maneggevole e adattabile.

100% elettrica e facile da parcheggiare, è ideale per le consegne nei centri urbani e nelle Low Emission Zones (LEZ). Con i suoi 2,41 metri di lunghezza e 1,36 metri di larghezza, con il suo peso ridotto e le sue ruote da 14 pollici, l’AMI occupa solo metà dello spazio di un parcheggio. Può anche essere parcheggiata perpendicolarmente grazie al suo raggio di sterzata di 7 metri.

Più comoda di una bicicletta (e riscaldata!), l’AMI Cargo sedurrà gli automobilisti urbani con le sue dimensioni mini, la sua agilità e il suo look originale.

L’auto elettrica che si ricarica in 3 ore

L’AMI Cargo può essere guidata con o senza patente. Con una batteria completamente carica da 5,5 kWh, può viaggiare fino a 75 km e il suo motore elettrico da 6 kW assicura una velocità massima di 45 km/h.

Citroën ha capito perfettamente i vincoli dell’uso professionale di un veicolo elettrico: autonomia e tempo di ricarica. L’AMI può essere ricaricata in sole tre ore da una presa domestica.

Citroën AMI Cargo: disposizione interna ultra-ottimizzata

Eliminando il sedile del passeggero dalla AMI, Citroën ha dato alla sua piccola auto elettrica un volume totale di 400 litri di spazio utile in una scatola modulare che può essere adattata a tutte le esigenze. Il vano di carico lungo 1,20 metri può ospitare fino a 140 kg di carico, distribuito su due livelli grazie a un pavimento piatto regolabile.

Questo spazio è separato dalla zona del conducente da una parete verticale che non ostruisce la visibilità, e una rete trattiene gli oggetti quando la porta del passeggero è aperta. Il ripiano superiore modulare, che funge anche da coperchio del box, permette al conducente di creare una sorta di ufficio mobile o di immagazzinare fino a 40 kg di carico supplementare.

Nella parte posteriore c’è un’area di stoccaggio separata per i piccoli oggetti che devono essere tenuti a portata di mano! Un interno ben organizzato per ottimizzare il lavoro. Anche se l’auto non ha un’autoradio, c’è spazio per un altoparlante Bluetooth e un box per smartphone. Riscaldamento, ventilazione, disappannamento e una porta USB sono le uniche caratteristiche del cruscotto.

Potete visualizzare l’identità del marchio sulla vostra auto

Se utilizzate il mini veicolo utilitario Citroën per la vostra attività, ditelo forte e chiaro! La mobilità elettrica fa parte della vostra immagine di marca, per questo Citroën vi propone di personalizzare l’AMI Cargo con il vostro logo aziendale. Il colore del corpo può anche essere adattato alla vostra identità aziendale. Bisogna ammettere che è di classe!