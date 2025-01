Un’auto che conquista

La Citroën C3 Max, l’ultima versione della celebre city car francese, ha già attirato l’attenzione degli automobilisti grazie a un’offerta promozionale imperdibile. Disponibile per i privati presso la rete Citroën aderente, questa nuova vettura si presenta come una scelta ideale per chi cerca un’auto compatta, versatile e dal design accattivante. Con un prezzo promozionale di 18.900 euro per la versione mild-hybrid da 100 CV, la C3 Max si propone come un’opzione accessibile rispetto al listino ufficiale di 19.750 euro.

Dettagli dell’offerta

Il piano di finanziamento, denominato SimplyDrive Promo, prevede un anticipo di 6.069 euro e un importo totale del credito di 13.102 euro. Gli acquirenti possono beneficiare di 35 rate mensili da 99 euro, con un TAN del 5,99% e un TAEG dell’8,67%. Al termine del finanziamento, è prevista una maxi rata finale di 12.489,3 euro, corrispondente al valore futuro garantito. Tuttavia, è importante notare che il limite di percorrenza complessiva è fissato a 30.000 km, con un costo di 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso.

Servizi inclusi e condizioni

L’offerta include anche il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro, ma non comprende coperture aggiuntive. È fondamentale sottolineare che questa promozione non è cumulabile con altre iniziative e rimarrà valida fino ad esaurimento dello stock disponibile. La C3 Max, che si colloca come allestimento intermedio nella gamma Citroën, offre già un buon livello di dotazioni, rendendola un’opzione interessante per chi cerca un modello di nuova generazione.

Nonostante l’anticipo e la maxi rata finale possano sembrare impegnativi, la C3 Max si distingue per le sue rate mensili contenute e un finanziamento sostenibile. Tuttavia, chi utilizza l’auto per tragitti frequenti e lunghi potrebbe considerare la possibilità di ridurre il limite chilometrico complessivo.