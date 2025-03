Citroen ha presentato la nuova generazione della crossover C4. Vi sono importanti cambiamenti sul fronte motoristico perché esce di scena il diesel e rimangono il motore a benzina, la versione mild-hybrid e l’elettrica. In questo articolo vediamo i principali cambiamenti rispetto al passato.

La versione ibrida sa convincere

Spesso vi è scetticismo in merito alle vetture ibride perché non si è abituati all’abbinata termico/elettrico e si è convinte che non sia la scelta ideale. Attualmente nel mercato del nuovo scegliere l’ibrido si rivela vantaggioso, si può contare sulla potenza del termico e viaggiare in elettrico per piccoli tratti o se si usa l’auto in città.

Citroen lo sa ed infatti ha proposto due motorizzazioni per la versione mild hybrid: 101 e 136 cavalli. Il motore elettrico ha una potenza di 29 cavalli ed è stato inserito all’interno del cambio a doppia frizione a 6 rapporti.

Di conseguenza la spinta dell’elettrico è più d’accompagnamento che altro, sa però rivelarsi efficace nelle fasi di partenza da fermo e quando si sceglie di viaggiare ad emissioni zero.

Internamente il volante ha dimensioni “ridotte” ed il finale tagliato in basso che dà un’ impronta sportiva ed il cruscotto digitale ha una dimensione di 5,5 pollici (7″ disponibili solo per gli allestimenti Max e Business). Lo schermo del sistema d’infotainment è abbastanza scorrevole ed è facilmente leggibile grazie alle dimensioni di 10 pollici.

Come va e prezzo

La 1.2 hybrid nell’allestimento più ricco, ovvero il Max ha una potenza di 136 cavalli, bastano ed avanzano al fine di uno scatto da 0 a 100 in 8 secondi e per offrire una marcia dolce e confortevole. Il cambio a doppia frizione ha innesti morbidi e può anche essere gestito manualmente con i paddle al volante.

Le modalità di guida sono Eco, Normal e Sport, la Sport regala maggior prontezza al motore ed uno sterzo più presente, anche su quest’auto risulta leggero ma ciò nonostante è abbastanza preciso.

I prezzi per la nuova C4 Hybrid partono da 25.850 euro per la You per poi salire a 28.850 per la Plus, nel mezzo la versione Business a 30.350 euro ed infine la Max della prova che ha un prezzo di 30.850 euro.