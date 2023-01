Come la 3008, tecnicamente molto simile, questa Aircross adotta un motore ibrido simile a quello già visto da Peugeot! Ecco le sue caratteristiche principali.

Citroen C5 Aircross: caratteristiche, design, dimensioni, motori

Aspetto e dimensioni

Si tratta di una combinazione di codici Citroën. Con le sue curve onnipresenti, il frontale a due piani, la caratteristica firma luminosa e la linea alta della carrozzeria, questo SUV compatto, cugino della Peugeot 3008, si distingue dalla concorrenza e, come il fratello minore Citroën C3 Aircross, punta sulla personalizzazione con 32 diverse combinazioni di colori.

Gli interni sono caldi, con un’enfasi sul comfort e sulla famiglia con un forte senso di accoglienza. Come una monovolume, la Citroën C5 Aircross è dotata di sedili posteriori singoli scorrevoli (di serie) che, spostati in avanti, aumentano il volume del bagagliaio da 580 dm 3 a 720 dm3.

La plancia ha uno stile quasi unico e comprende uno schermo touch screen da 8 pollici dal livello di ingresso, combinato con un display digitale da 12,3 pollici dal secondo livello di allestimento (Feel).

Lunghezza: 4,50 m Larghezza: 1,97 m Altezza: 1,65 m Passo: 2,73 m

I motori a combustione interna

Sotto il cofano del SUV Chevron si trovano quattro motori a combustione.

La gamma a benzina comprende un motore a tre cilindri 1.2 PureTech da 130 CV con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 marce e un motore a quattro cilindri 1.6 PureTech da 180 CV disponibile solo con cambio automatico.

Per il resto, sono presenti solo due motori diesel a quattro cilindri: un 1.5 BlueHDi da 130 CV e un 2.0 BlueHDi da 180 CV.

Come per tutti gli attuali SUV PSA, a parte alcuni ibridi, non è prevista la trazione integrale. È quindi necessario affidarsi al Grip Control, che è solo un’opzione.

La versione ibrida plug-in

Come la 3008, tecnicamente molto simile, questa Aircross adotta un motore ibrido simile a quello già visto da Peugeot! Non c’è quindi da sorprendersi. È stata scelta la versione da 225 CV, a differenza della versione a trazione integrale da 300 CV offerta anche dal Leone, sulla DS 7 Crossback o sulla Opel Grandland X. Questo semplice motore di trazione combina un motore a benzina 1.6 PureTech a quattro cilindri, un motore elettrico da 80 kW e una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh.

L’autonomia completamente elettrica dichiarata è di 50 km (WLTP) con una carica da 0 a 80% in meno di 2 ore con una Wallbox da 32A. Su una presa nazionale, ci vogliono quasi 7 ore.

Equipaggiamento principale della Citroën C5 Aircross

Nel catalogo sono disponibili quattro livelli di equipaggiamento: Live, Feel, Shine e Shine Pack. La Citroën C5 Aircross offre l’avviso di deviazione dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control/limitatore di velocità, il climatizzatore manuale, i quattro finestrini anteriori elettrici e il touch screen da 8 pollici.

Il livello Feel è più completo, con assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, climatizzatore automatico, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e retrovisore automatico giorno/notte. Shine è il top di gamma con frenata automatica d’emergenza, fari 100% LED, monitoraggio dell’angolo cieco, avviamento senza chiave, telecamera posteriore, specchietti ripiegabili elettricamente e navigazione.

Infine, se questo non vi basta, il pacchetto Shine aggiunge il sistema di guida autonoma di livello 2 (solo con cambio automatico), l’apertura e la chiusura automatica del bagagliaio, la ricarica wireless degli smartphone e i sedili anteriori riscaldabili.