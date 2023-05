Citroën lancia una nuova offerta per la e-C4 con il nuovo pacco batterie e un motore da 156 CV.

Citroen ha annunciato l’arrivo del nuovo motore da 156 CV sulla gamma e-C4 ed e-C4 X. Questo motore è stato ufficializzato la scorsa estate, ma non è ancora disponibile sulle Peugeot e-2008 ed e-208. La compatta con i galloni ha una nuova versione, che è stata aggiunta al catalogo (ma non è ancora disponibile nel configuratore).

Citroen e-C4 ed e-C4 X: caratteristiche della nuova batteria

Citroën lancia il motore da 156 CV che conosciamo sulla carta, con alcune modifiche e, soprattutto, l’aggiunta di una batteria da 54 kWh che aumenta l’autonomia a un valore record per una Citroën elettrica venduta in Europa. Il marchio annuncia un’autonomia di 420 km per la variante da 54 kWh (tipo NMC 811, con l’80% di nichel, il 10% di manganese e il 10% di cobalto, quindi molto classica), contro i 360 km della batteria più piccola. Ma i prezzi sono a dir poco sorprendenti!

Citroën afferma chiaramente che la nuova offerta “completa” l’attuale gamma di e-C4 ed e-C4 X da 136 CV. Ma la differenza di prezzo tra le due è di appena 1000 €! Quindi, chi sceglierà l’autonomia più corta e il motore che presto andrà in pensione anticipata, quando con 1000 euro in più avrà 60 km di autonomia in più e un motore più potente? Che strano modo di prezzare l’auto…

Per quanto riguarda la ricarica, la nuova gamma e-C4 X (per il momento disponibile solo nella finitura High Shine) adotta il caricatore di bordo da 7,4 kW e una capacità di ricarica rapida da 100 kW. Il caricatore a corrente alternata da 11 kW sarà opzionale.

