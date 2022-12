Citroen C4 X 2023: caratteristiche, dimensioni, prezzi e uscita

Citroen ha presentato la Nuova ë-C4 X completamente elettrica e la Nuova C4 X per il 2023, caratterizzate da un approccio di design unico ed elegante per i clienti che cercano un’alternativa desiderabile alle offerte di hatchback e SUV nel mercato delle auto medie accessibili.

Seguendo le orme della nuovissima Citroën C5 X, il design delle Nuove ë-C4 X e C4 X osa sfidare le definizioni tradizionali degli stili di carrozzeria delle auto compatte per offrire ai clienti qualcosa di unico: un design trasversale che combina l’elegante silhouette di una fastback con l’atteggiamento moderno di un SUV e la raffinatezza e la spaziosità senza tempo di una 4 porte.

I nuovi modelli completamente elettrici ë-C4 X e C4 X beneficiano anche dell’interfaccia di infotainment di nuova generazione di Citroën, MyCitroën Drive Plus, che offre ai clienti un pacchetto completo di connettività e servizi connessi.

Citroen C4 X 2023: dimensioni, design e motori

Le nuove ë-C4 X e C4 X sono chiaramente membri della famiglia Citroën di ultima generazione, ma offrono qualcosa di nuovo, fresco e unico ai clienti che cercano alternative di stile alla massa di carrozzerie hatchback e SUV già disponibili. “La ë-C4 X e la C4 X si distinguono dalla massa: mantengono la rotondità e il linguaggio formale inconfondibilmente Citroën nella parte anteriore, ma quando si gira intorno all’auto si nota che la sua silhouette è molto diversa, molto più dinamica ed emozionante“, ha dichiarato il Direttore del Design Citroën, Pierre Leclercq.

“Volevamo aggiungere lunghezza per garantire un maggiore comfort ai passeggeri dei sedili posteriori e un bagagliaio molto ampio per soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano uno spazio per i bagagli più tradizionale, ma senza far apparire l’auto come un’auto squadrata o sgraziata. Abbiamo quindi spinto al massimo i punti di forza per ottenere una linea del tetto fastback che si estende senza soluzione di continuità nel cofano del bagagliaio e poi giù attraverso il pannello posteriore scolpito fino al paraurti.

Questo si combina con l’altezza di marcia più elevata e con i rivestimenti robusti che circondano l’auto per mascherarne la lunghezza e farla apparire come se si spingesse in avanti in modo sportivo”, ha aggiunto Leclercq.

Con una lunghezza di 4600 mm, la Nuova ë-C4 X e la C4 X si inseriscono perfettamente nella gamma Citroën tra la C4 hatchback, lunga 4360 mm, e la C5 X, lunga 4800 mm. Il passo, di 2670 mm, è lo stesso della C4 hatch, poiché entrambe sono basate sulla piattaforma CMP dell’azienda.

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena Cd 0,29, l’efficienza aerodinamica è stata ottimizzata grazie a una linea del tetto veloce e nitida, a diretto vantaggio dell’autonomia e dell’efficienza dei consumi: la Nuova ë-C4 X completamente elettrica raggiunge un’autonomia di 360 km WLTP.

Vista di profilo, la linea dinamica del tetto dell’auto scorre senza sforzo e senza soluzione di continuità dalla parte superiore del parabrezza al pannello superiore del cofano del bagagliaio per creare una silhouette fastback che appare piantata piuttosto che sgraziata, come spesso accade con i veicoli di segmento trasversale più alti. Lo sbalzo posteriore maschera in modo intelligente la lunghezza necessaria a contenere il capiente bagagliaio da 510 litri.

Interni

All’interno di Nuova Citroën ë-C4 X e C4 X, i conducenti e i loro passeggeri potranno godere di una sensazione di serenità, comfort e spazio senza pari grazie all’acclamata esperienza Advanced Comfort di Citroën.

Ciò è particolarmente evidente quando si viaggia sui sedili posteriori, grazie agli eccezionali 198 mm di spazio per le ginocchia della seconda fila e allo schienale posteriore più reclinato (27 gradi), mentre la larghezza esterna di 1.800 mm consente a tre persone di sedere comodamente fianco a fianco sulla panca posteriore, con un totale di 1.366 mm di larghezza alle spalle e 1.440 mm ai gomiti.

“Il comfort dei passeggeri posteriori e il volume del bagagliaio sono fondamentali per un veicolo che vuole offrire qualcosa di unico. Quest’auto soddisfa certamente tutte queste aspettative e crediamo che i clienti la troveranno interessante e diversa. Inoltre, sorprende per il comfort di guida nella parte posteriore, grazie all’eccezionale spazio per le ginocchia e la testa. Tutti attributi fondamentali del nostro acclamato Programma Comfort Avanzato”, ha dichiarato Laurence Hansen, Direttore Prodotto e Strategia Citroën.

Motori

Grazie alla sua forma liscia e aerodinamica, l’efficiente propulsore elettrico a zero emissioni della Nuova ë-C4 X offre un’impressionante autonomia WLTP fino a 360 km, abbinata a prestazioni quasi silenziose e vivaci.

Il propulsore elettrico da 100 kW è potente ed energico in qualsiasi condizione di guida, con 136 CV e 260 Nm di coppia immediatamente disponibili, un tempo di 0-100 km/h di 9,5 secondi in modalità Sport e una velocità massima di 150 km/h. La batteria da 50 kWh è agli ioni di litio da 400 V ad alta tensione.

La frenata rigenerativa consente al conducente di ricaricare parzialmente la batteria e di aumentare l’autonomia durante gli spostamenti.

Sono disponibili tre modalità di guida – Eco, Normal o Sport – attivabili tramite il selettore di modalità nella console centrale. Per una maggiore tranquillità, la garanzia della batteria è di otto anni o 160.000 km per il 70% della capacità di carica.

La nuova ë-C4 X è ideale per i clienti che desiderano un’alimentazione elettrica a zero emissioni con un’autonomia utilizzabile in un’alternativa elegante. Si rivolgerà in particolare agli autisti professionisti e ai servizi aziendali con autista che devono operare nelle città e nelle zone extraurbane.

Citroen C4 X 2023: prezzi e uscita

L’auto arriverà nel primo trimestre del 2023 ed è ordinabile a partire da 25.300 euro.

