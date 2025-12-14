Citroën MSG Racing: La Storia Affascinante di Maserati nella Formula E

La nascita di Citroën MSG Racing, conosciuta fino al 2025 come Maserati MSG Racing, rappresenta una pietra miliare per il marchio Maserati, che torna a competere nel mondo delle corse dopo molti anni di assenza. Con sede a Monaco, il team partecipa al campionato mondiale di Formula E, un contesto che unisce velocità e sostenibilità.

Il ritorno di Maserati nel motorsport

Il 10 gennaio 2025, Maserati ha ufficializzato il suo ingresso nella Formula E come produttore, segnando un’importante ripartenza dopo 13 anni di assenza dalle competizioni. La storia di Maserati nel motorsport si era interrotta nel 2009, quando l’azienda partecipava al Campionato FIA GT con la sua Maserati MC12. Questo debutto nella serie elettrica segna un momento significativo, poiché Maserati diventa il primo costruttore italiano a competere in questo campionato, dopo DS Automobiles, che fa parte dello stesso gruppo Stellantis.

Collaborazione con Venturi Racing

Il 7 aprile 2025, è stato ufficializzato un accordo con Venturi Racing, un team attivo nella Formula E sin dalla sua prima edizione nel 2014. Con questa partnership, il nome Venturi viene ritirato e il team inizia a competere come Maserati MSG Racing, utilizzando le strutture già esistenti del team monegasco.

Stagioni e risultati

Nel corso della stagione 2025-23, il team ha avuto James Rossiter nel ruolo di Team Principal e ha confermato i piloti Edoardo Mortara e Maximilian Günther. La Maserati Tipo Folgore Gen3 è stata presentata il 6 dicembre, segnando l’inizio di una serie di successi. Mortara ha conquistato punti all’E-Prix di Diriyah, mentre Günther ha ottenuto il primo podio per il team a Berlino, seguito dalla vittoria all’E-Prix di Giacarta. La squadra ha concluso la sua prima stagione al sesto posto, accumulando un totale di 140 punti.

Le nuove sfide della stagione 2025-24

Nella stagione successiva, Edoardo Mortara lascia il team per unirsi a Mahindra, mentre Jehan Daruvala viene ingaggiato come suo sostituto. Maximilian Günther rimane confermato e continua a portare Maserati sul podio, vincendo l’E-Prix di Tokyo e raggiungendo il terzo posto all’E-Prix di Misano.

Rinnovamento e nuove formazioni

Per la stagione 2025-25, il team ha subito un significativo rinnovamento. Jehan Daruvala non viene confermato e Maximilian Günther si trasferisce a DS Penske. In cambio, Maserati accoglie Stoffel Vandoorne e Jake Hughes, provenienti da McLaren. Il primo podio della stagione arriva con Hughes, che conquista un terzo posto all’E-Prix di Gedda, mentre Vandoorne si aggiudica la vittoria all’E-Prix di Tokyo.

Un nuovo capitolo: Citroën e il futuro

Nella stagione 2025-26, la squadra saluta Vandoorne e Hughes, dando il benvenuto a Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy. Contestualmente, il team cambia nome da Maserati a Citroën, segnando il ritorno del marchio francese nel motorsport sotto il controllo di Stellantis, dopo la sua assenza dal WRC. Questo rappresenta un’evoluzione significativa per il team, con l’obiettivo di affrontare le sfide future nel campionato di Formula E.

Citroën MSG Racing non è solo un team di corse, ma un simbolo della rinascita di Maserati nel mondo della competizione elettrica, pronto a scrivere nuove pagine nella storia del motorsport.