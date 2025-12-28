CIV 2026: Protagonisti e Nuove Sfide nel Campionato Superbike da Non Perdere

Un Natale ricco di novità per il CIV 2026: importanti cambiamenti nella Superbike. Scopri le nuove linee guida e le innovazioni che trasformeranno il campionato, portando una ventata di freschezza e competitività nel mondo delle moto. Preparati a vivere un'esperienza unica con le ultime notizie e aggiornamenti sulla Superbike!

Con l’arrivo delle festività natalizie, il mondo del motorsport si prepara a una nuova stagione. Il Campionato Italiano Velocità (CIV) del 2026 si avvicina e porta con sé diverse sorprese, in particolare nella categoria Superbike. I cambiamenti non mancano e i fan sono ansiosi di scoprire quali piloti e squadre si sfideranno in pista.

I fatti

Uno dei nomi di spicco per la stagione 2026 sarà sicuramente il romano Gabriele Giannini. Dopo un debutto promettente nella scorsa stagione con la Honda CBR del team Scuderia Improve – Firenze Motor, Giannini ha deciso di proseguire il suo percorso con questa formazione. La sua scelta è motivata da un forte senso di gratitudine verso chi ha creduto in lui dopo un 2025 poco fortunato nel mondiale Supersport. Nonostante la presenza di avversari più esperti, Giannini è riuscito a salire sul podio in sei occasioni, mancando solo la vittoria.

Il nuovo compagno di squadra: Andy Verdoia

Ad affiancare Giannini nel box ci sarà Andy Verdoia, un pilota che ha dimostrato il suo valore nelle categorie inferiori. Grazie alle sue prestazioni solide nella stagione precedente di Supersport, Verdoia è stato promosso dal team di Alessandro Michelozzi, e sarà interessante osservare come si comporterà al fianco di Giannini.

Kevin Manfredi: un cambio di rotta verso Ducati

Un altro cambiamento degno di nota è quello di Kevin Manfredi, che lascia la Honda per intraprendere una nuova avventura con la Ducati Panigale V4 dell’Atomico Racing Team. Questa squadra, capitanata da Andrea Tomio, ha partecipato alla scorsa stagione nella classe Production Bike e ha acquisito una notevole esperienza. Manfredi, con il suo bagaglio di esperienza e un podio conquistato a Imola nella Gara 2 con la Honda di Penta Motorsport, rappresenta un grande acquisto per il team.

Il giovane Michele Amadori debutterà in Superbike

Non solo Manfredi, ma anche il giovane Michele Amadori avrà l’opportunità di dimostrare il suo talento nella categoria Superbike. Il classe 2006 esordirà a tempo pieno con il RR Racing Team, una squadra che ha già avuto successo con piloti come Michele Ferrara nelle precedenti stagioni. La scelta di puntare su un giovane talento come Amadori dimostra la volontà del team di investire nel futuro e di dare spazio a nuove promesse.

Le conseguenze

Il CIV 2026 si preannuncia come una stagione ricca di emozioni e sorprese. Con piloti come Giannini e Manfredi che cambiano squadra e l’arrivo di nuovi talenti come Amadori, gli appassionati di motociclismo possono aspettarsi gare avvincenti e combattute. La griglia di partenza della Superbike si arricchisce di nuovi volti e storie da raccontare, promettendo un campionato all’altezza delle aspettative.

Resta da attendere l’inizio della stagione per vedere come si svilupperanno queste nuove dinamiche e quali saranno le sorprese che il CIV 2026 ha in serbo per i suoi tifosi.