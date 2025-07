Classifica 2025: quali sono le moto più vendute nel mondo?

Sei pronta a scoprire quali sono le case motociclistiche che stanno spopolando nel 2025? 🚀 La classifica di quest’anno è davvero interessante e contiene alcune sorprese. Analizziamo insieme i numeri e i trend delle vendite, per capire chi sta dominando il mercato delle due ruote!#Motori2025

Honda: il re indiscusso delle vendite

Partiamo dal gigante giapponese, Honda, che continua a mantenere la sua posizione di leader nel mercato motociclistico. Con 4,9 milioni di motociclette vendute nel primo trimestre del 2025, ha registrato una crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo è giving me major vibes! 😍

Le performance migliori di Honda si sono verificate in mercati come la Mongolia, dove hanno visto un incredibile incremento del 7500% grazie all’apertura di nuove operazioni. Altri mercati in forte crescita per Honda includono la Bosnia (+312%) e il Cile (+165,3%). Chi lo avrebbe mai detto?!

Hero Motor: l’indiana in ascesa

Al secondo posto troviamo Hero Motor, un altro colosso indiano, che ha venduto 1,36 milioni di moto, anche se ha visto una leggera flessione del 2,1% rispetto al primo trimestre 2024. La crescita più significativa è avvenuta in Argentina (+131,4%), Colombia (+112%) e Perù (+68,4%). Questo ci dice che Hero sta puntando forte sull’America Latina, e i risultati parlano chiaro!

Yamaha e le sorprese della classifica

Yamaha si posiziona al terzo posto con 1,15 milioni di vendite, anche se ha visto una leggera flessione del 2,0% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, ci sono mercati dove stanno spiccando, come il Nicaragua (+87,6%), la Moldavia (+83,3%) e l’Albania (+81,8%). Wow, chi lo avrebbe mai detto?!

È interessante notare come la situazione stia cambiando rapidamente. Ad esempio, TVS Motor ha superato Yadea, guadagnando una posizione e raggiungendo il quarto posto con 962.262 unità vendute. La loro crescita è stata impressionante, specialmente in Vietnam, Argentina e Perù. Come stanno facendo a conquistare questi mercati? 💡

Le nuove sfide per Yadea e Bajaj Auto

Yadea, purtroppo, ha dovuto affrontare alcune difficoltà, scendendo al quinto posto con 781.543 vendite, una flessione del 5,7%. Tuttavia, non tutto è perduto! La loro rete globale si sta espandendo rapidamente, e le vendite all’estero sono aumentate del 54%. Questo è un chiaro segnale che le cose potrebbero migliorare!

Dall’altra parte, Bajaj Auto, che ha recentemente acquisito una partecipazione di maggioranza in KTM, si trova al sesto posto con 729.258 vendite, ma ha visto mercati in forte crescita come l’Indonesia (+367%) e il Brasile (+249%).

In conclusione, il mercato delle moto è in continua evoluzione e le case motociclistiche stanno cercando di adattarsi ai cambiamenti globali.