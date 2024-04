Kanye West è un rapper americano che ha raggiunto la fama con le sue canzoni e per la presenza televisiva oltre che attualmente a livello web. E’ molto ricco di conseguenza essendo appassionato di auto veloci avrà un garage molto grande. Vediamo quali auto ha al suo interno.

La collezione di auto di Kanye West

La prima auto di cui vale la pena parlare è un’ Aston Martin DBS che ha colorato di nero opaco. La potenza di quest’auto è di 715 cavalli dati dal poderoso V12 aspirato che ha anche una coppia di 900 Nm. Quest’auto supera i 300 km/h.

La seconda è una Mercedes SLR McLaren un modello unico e prestigioso della casa tedesca. Una potenza di 617 cavalli e 780 Nm di coppia massima garantiti dal V8 accoppiato al compressore volumetrico.

La terza è una Lamborghini Urus di colore bianco. Il suv di casa Lamborghini ha una potenza di 680 cavalli. Quarta è la Bugatti Veyron auto che nei primi anni 2000 era la più veloce al mondo con i suoi 417 km/h e i 1000 cavalli di potenza.

Un’altra auto del toro, una Lamborghini Gallardo, anche questa bianca, una sportiva da 540 cavalli e 540 Nm di coppia massima dati dal V10 aspirato. Restando in ambito supercar, Kanye possiede anche una Porsche 911 Carrera da 443 cavalli e 530 Nm di coppia.

Le altre auto della collezione

La terza auto griffata Lamborghini è una Aventador con il suo V12 6.5 da 730 cavalli e 690 Nm di coppia, un veicolo che nella colorazione nera, scelta dal rapper è davvero cattivo.

Kanye apprezza anche le Porsche oltre alla Carrera possiede una Panamera Turbo crediamo che la sua quella dotata del V8 che la rende una berlina dalle grandissime prestazioni e dal massimo comfort.

Le Mercedes lo attirano, in particolare i modelli limitati, è infatti proprietario di una Mercedes SLR Stirling Moss un’auto limitata a 75 esemplari dal costo di oltre 1 milione di euro.

Ha anche una Maybach 57 un’edizione completamente personalizzata della berlina del brand di lusso di Mercedes per viaggiare nel massimo del comfort e dileguarsi dai paparazzi. Quest’auto è stata utilizzata nel videoclip del brano Otis.

Non poteva mancare un fuoristrada unico come il Prombron Red Diamond prodotto dalla Dartz che ha diverse finiture personalizzate per non passare inosservati.

L’ultima auto della sua collezione è la Maserati Gran Cabrio dotata del motore V8 e del fascino delle prestazioni delle sportive italiane.