Lamborghini Temerario: prezzo e scheda tecnica

Lamborghini Temerario, questo il nome scelto per la nuova sportiva del marchio italiano, probabile sostituta della Huracan.

Lamborghini ha svelato i dettagli ed il nome di quella che molto probabilmente sarà la sostituta della Lamborghini Huracan. Il nome scelto è Temerario, in questo articolo dedicato ne scopriamo la scheda tecnica ed il prezzo d’acquisto.

Lamborghini Temerario: la scheda tecnica

La nuova Lamborghini Temerario dovrebbe debuttare a fine 2024 con vendite nel 2025 e si pone come obiettivo di essere la sostituita della Huracan. I cambiamenti saranno soprattutto sotto il cofano, dato che con l’addio della Huracan ci lascerà anche il famoso V10 5.2 per far fronte ad un motore V8 Biturbo 4.0 di cilindrata.

Scomparirà quindi il motore ad aspirazione naturale che tanto aveva contraddistinto Lamborghini quando altre case, in passato, si erano spostate sul turbo. Oltre al motore termico la Temerario sarà dotata di un motore elettrico, così come si è già visto sulla Revuelto. Di conseguenza sarà un’ibrida.

L’autonomia che il propulsore a zero emissioni dovrebbe garantire è di 25-30 km. Per la potenza invece non ci saranno problemi dato che si ipotizza possa arrivare ad 800 cavalli.

Il motore elettrico agirà sull’asse anteriore, mentre il termico sulle posteriori, la trazione quindi sarà integrale, al momento non è ipotizzabile una versione con la potenza solo sulle ruote posteriori.

Il prezzo

Il prezzo della nuova Lamborghini Temerario non è ancora stato annunciato. Nei prossimi mesi sicuramente si avranno maggiori dettagli relativamente a questo modello.

La casa di Sant’Agata quindi si sta muovendo verso una transizione all’elettrico adeguata che le permette ancora di godere della potenza e della gioia del motore termico.

Cresce la curiosità negli appassionati per capire se condividerà qualche stilema con la vecchia Huracan o se a livello di design sarà un concetto totalmente nuovo e rivoluzionario, come insegna la storia Lamborghini.