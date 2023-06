Se lo specchietto dell'auto è rotto, questa guida vi aiuterà a riparare il danno in modo efficace.

Se non sapete come aggiustare lo specchietto dell’auto, vi aiutiamo con una serie di consigli utili. Uno specchietto danneggiato può essere particolarmente pericoloso, oltre a limitare la vostra visibilità durante la guida (un’altra sfaccettatura estremamente grave e rischiosa).

Di conseguenza, in base al danno, è necessario agire quanto prima. In alcuni casi potrebbe essere necessario sostituire l’intero specchietto, in altri casi potreste adottare degli accorgimenti più semplici e diretti.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito. Come al solito, vi suggeriamo sempre di recarvi presso una persona competente e di fiducia che possa risolvere il problema per voi.

Come aggiustare lo specchietto dell’auto: la guida completa

Specchietto laterale

Innanzitutto, la soluzione dipende dall’origine del danno. In base alla parte dello specchietto rotta sarà necessario agire in modo specifico.

Si è rotto il vetro? L’indicatore di direzione?

Ad ogni modo, vi suggeriamo di acquistare i pezzi da sostituire e farli installare da una persona competente.

Alcuni ricambi potrebbero richiedere una verniciatura successiva, ma almeno in questo modo vi assicurerete un pezzo perfettamente nuovo e sicuro.

Attenzione al vetro

Anche se il vetro sembra essere in perfette condizioni, le clip che lo trattengono potrebbero rompersi.

Se siete scettici sulla sostituzione e non volete spendere soldi, in commercio è possibile trovare pezzi di ricambio usati e in perfette condizioni. In questo modo eviterete qualsiasi conseguenza spiacevole.

Come sostituire lo specchietto

Alcuni specchietti sono dotati di tre bulloni coperti dalla plastica e da un connettore elettrico, quindi non dovrete fare altro che rimuovere la copertura e svitare i bulloni.

Discorso diverso per uno specchietto fissato al lato della portiera, dato che richiede più lavoro.

Come sostituire il vetro

Innanzitutto, è di vitale importanza ordinare un vetro che corrisponda al numero di telaio, in modo che sia perfettamente compatibile.

Per installare il vetro è necessario prestare attenzione alla temperatura: i fermi in plastica possono rompersi a freddo.

Proprio per questo motivo vi suggeriamo di far sostituire gli specchietti da una persona competente o, in alternativa, di leggere attentamente le istruzioni riportate sul prodotto acquistato.

