Come arrivare e le misure di sicurezza per Ultimo a Tor Vergata

Scopri come muoverti, quali servizi saranno attivi e le regole da rispettare per il concerto di Ultimo a Tor Vergata: informazioni su metro, navette, ingressi, oggetti consentiti e punti di assistenza

Il concerto di Ultimo nella spianata dell’Università di Roma Tor Vergata è organizzato per accogliere una platea senza precedenti, con misure pensate per garantire ordine, mobilità e tutela della salute pubblica. Questa guida riassume i provvedimenti di sicurezza, le opzioni di trasporto e le norme pratiche per chi parteciperà all’evento.

I provvedimenti derivano da un piano condiviso fra questura, forze dell’ordine, vigili del fuoco, servizi sanitari e l’organizzazione dell’evento. Per evitare disagi è fondamentale conoscere orari, varchi d’accesso e i servizi di assistenza previsti sui percorsi verso l’area concerto.

Piano sicurezza e gestione dell’afflusso per oltre 250.000 spettatori

Per governare l’arrivo e il deflusso di circa 250.000 spettatori è stato attivato un dispositivo articolato in più ambiti: ordine pubblico, mobilità, assistenza sanitaria, prevenzione incendi e comunicazione. Un centro operativo funzionale sarà attivo in loco prima dell’evento e rimarrà operativo fino a cessate esigenze. Le forze dell’ordine, compresa la polizia i carabinieri e la guardia di finanza effettueranno un monitoraggio costante delle aree interessate, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori.

Droni, CUAS e stewarding

Per il controllo aereo e la sorveglianza del perimetro saranno impiegati droni affiancati da sistemi anti-drone (CUAS) per limitare rischi non autorizzati in volo. Il personale di stewarding e la protezione civile assicureranno l’accoglienza e l’assistenza nei percorsi pedonali predisposti, mentre i volontari collaboreranno con i servizi sanitari per la gestione delle emergenze legate al caldo o ad altre criticità.

Trasporti, navette e stazioni: come raggiungere e tornare da Tor Vergata

L’organizzazione invita a privilegiare il trasporto pubblico per evitare il congestionamento stradale. Le linee della metropolitana saranno potenziate e rimarranno attive per tutta la notte per facilitare il deflusso dopo lo spettacolo. Le stazioni di riferimento più vicine all’area evento sono Anagnina (Metro A) e Giardinetti (Metro C), con navette gratuite previste da Anagnina verso il parcheggio interno alla Vela di Calatrava e i varchi d’accesso.

Stazioni chiuse e rimborsi

Per motivi di ordine pubblico alcune fermate della Metro C in particolare Torrenova e Torre Angela, resteranno chiuse per l’intera giornata interessata dall’evento e fino alla mattina successiva. Il viaggio di ritorno in metropolitana sarà gratuito se si salirà da Anagnina o Giardinetti mostrando il biglietto del concerto: questa misura è valida esclusivamente per i passeggeri che utilizzeranno i varchi indicati.

Regole pratiche: cosa portare, divieti e misure anti-caldo

L’accesso all’area segue un regolamento che permette l’ingresso di acqua e cibo leggero per tutelare la salute del pubblico durante le ore estive. Sono ammessi bottigliette con tappo e borracce fino a 0,5 litri contenenti esclusivamente acqua, oltre a integratori salini e alimenti facilmente consumabili. All’interno dell’evento saranno presenti punti di ricarica dell’acqua gratuiti e postazioni di nebulizzazione per ridurre gli effetti delle alte temperature.

Oggetti consentiti e vietati

Tra gli oggetti consentiti figurano anche powerbank, cuffiette, ombrelli tascabili senza punta, ventole portatili e zainetti di piccole dimensioni (inferiori a 10 litri e 30×22 cm). Restano vietati contenitori in vetro o lattine, borracce in metallo, zaini voluminosi, bombolette spray e ombrelli con punta. In caso di particolari esigenze mediche o dietetiche, è possibile introdurre alimenti necessari previa esibizione di idonea documentazione sanitaria.

Per ottimizzare tempi e sicurezza, si raccomanda di acquistare in anticipo i titoli di viaggio, utilizzare le navette dedicate e seguire le comunicazioni ufficiali pubblicate sui canali dell’organizzazione. Le disposizioni descritte sono pensate per garantire un accesso ordinato, assistenza pronta e un ritorno a casa più fluido per tutti i partecipanti.