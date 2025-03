Scopri come determinare l'importo del bollo auto per veicoli elettrificati

Introduzione al bollo auto per veicoli elettrificati

Il bollo auto rappresenta una delle tasse più temute dagli automobilisti, ma per chi possiede veicoli ibridi o completamente elettrici, la situazione è decisamente più favorevole. Infatti, oltre ai vantaggi ambientali, i proprietari di questi veicoli possono beneficiare di un onere fiscale ridotto. In questo articolo, esploreremo come calcolare il bollo per auto ibride ed elettriche, concentrandoci sui criteri di calcolo in base alla potenza del motore.

Calcolo del bollo per auto ibride

Per le auto ibride, il calcolo del bollo si basa esclusivamente sulla potenza del motore termico, che può essere a benzina o diesel. La potenza è espressa in kW e si trova sul libretto di circolazione. È importante notare che non viene considerata la potenza di sistema, ovvero la somma delle potenze del motore a combustione interna e del motore elettrico. Ad esempio, per una Toyota Yaris Hybrid, la potenza da considerare sarà quella del motore termico, che nel caso specifico è di 68 kW.

Calcolo del bollo per auto elettriche

Per quanto riguarda le auto elettriche, il criterio di calcolo è diverso. In assenza di un motore endotermico, la potenza da considerare è quella omologata a libretto, che rappresenta la potenza massima che il veicolo può mantenere per 30 minuti consecutivi, secondo la normativa ECE R85. Questo valore può differire significativamente dalla potenza massima del motore elettrico. Ad esempio, la Tesla Model 3 ha una potenza massima di 208 kW, ma la potenza continua riportata a libretto è di soli 88 kW, corrispondente al 42% della potenza reale. Questo è il valore da utilizzare per calcolare il bollo.

Considerazioni finali sul bollo auto

È fondamentale tenere presente che il calcolo del bollo auto può variare in base a regolamenti regionali e specifiche esenzioni. Tuttavia, per i veicoli ibridi ed elettrici, la potenza del motore è il fattore principale da considerare. Per ulteriori dettagli e per una guida completa sul bollo auto, è consigliabile consultare fonti ufficiali o esperti del settore. In questo modo, i proprietari di veicoli elettrificati possono essere certi di adempiere correttamente ai propri obblighi fiscali senza sorprese.