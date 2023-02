In quanto cittadini dell'UE, siete liberi di acquistare o vendere un'autovettura ovunque in Europa. Scopriamo come fare in Germania.

Vorreste comprare un’auto in Germania ma non sapete come fare o se sia possibile? In quanto cittadini dell’UE, siete liberi di acquistare o vendere un’autovettura ovunque in Europa. Scopriamo alcuni dettagli in merito.

Come comprare auto in Germania: cosa si deve sapere

Il diritto alla tutela legale

I vostri diritti quando acquistate un’auto in Germania- compreso l’importo dell’IVA che dovete pagare – variano a seconda che:

L’auto è nuova o usata

L’auto viene acquistata da un concessionario professionale o da un privato

Il venditore ha sede in un Paese dell’UE o meno (in questo caso la Germania)

In generale, il livello di protezione legale più elevato si ha quando si acquista un’auto nuova da un venditore professionale con sede nell’UE.

In base alle norme dell’UE sui diritti dei consumatori, avete un minimo di 2 anni di garanzia se l’auto acquistata si rivela difettosa o non corrisponde a quanto pubblicizzato.

In alcuni Paesi dell’UE, il periodo di garanzia può essere ridotto a non meno di 1 anno per i veicoli usati. L’acquirente e il venditore devono concordarlo al momento dell’acquisto. Tenete presente che i diritti dei consumatori dell’UE non si applicano alle vendite private, quindi dovete essere estremamente cauti quando acquistate un’auto da un privato.

Controllare i documenti dell’auto

Quando acquistate un’auto all’estero, assicuratevi che il venditore vi fornisca tutti i documenti necessari per immatricolare l’auto nel Paese in cui vivete. Controllate di avere i documenti originali dell’auto.

Trasporto dell’auto appena acquistata

Quando acquistate un’auto nuova in Germania, dovrete valutare attentamente come trasportarla a casa, poiché non sarà ancora immatricolata nel Paese in cui vivete:

Potete trainare l’auto fino a casa, agganciandola a un veicolo completamente assicurato e immatricolato

Potete affidare il trasporto a una ditta di spedizioni specializzata

Potete guidare voi stessi l’auto fino a casa – per questo dovrete ottenere l’assicurazione e le targhe temporanee nel Paese in cui acquistate l’auto

Assicuratevi che l’assicurazione sia valida e che le targhe siano riconosciute in tutti i Paesi che attraverserete. Dovreste ottenere la targa definitiva della vostra auto nel Paese in cui la immatricolate, che di solito è quello in cui vivete o avete la residenza permanente.

Trasferirsi all’estero con un’auto in leasing

Sappiate che potrebbe essere difficile. Quando si prende un’auto in leasing, la si può utilizzare per la durata del contratto e si ha la possibilità di acquistarla al termine dello stesso. Tuttavia, prima di questo momento, la persona o la società che vi affitta l’auto è il proprietario legale dell’auto.

Poiché dovete assicurare e immatricolare l’auto nel vostro Paese di residenza, potreste incontrare problemi se la vostra assicurazione non è valida nel Paese in cui volete trasferirvi.

La persona o la società che ha in leasing l’auto potrebbe anche essere riluttante ad accettare che l’auto venga immatricolata in un altro Paese dell’UE. Verificate anche le norme relative all’ispezione del veicolo, alle responsabilità del venditore, al contratto di vendita, alle targhe temporanee o a chi rivolgersi in caso di controversie o frodi nel Paese di acquisto.

