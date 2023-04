Le auto nuove hanno bisogno di rodaggio? Tutto ciò che si deve sapere

Le auto nuove hanno bisogno di rodaggio? Il rodaggio di un nuovo motore è un processo di condizionamento. Questo periodo consente un funzionamento uniforme del motore, dandogli il tempo di adattarsi per ottenere prestazioni ottimali a lungo termine e una maggiore longevità.

Permette alle fasce elastiche di posizionarsi correttamente sulla parete del cilindro, evitando un’usura irregolare delle parti. Per ottenere questo risultato è necessario seguire le linee guida raccomandate dai produttori. Queste variano da produttore a produttore. Tuttavia, il periodo di rodaggio tipico è entro i primi 500-1000 chilometri.

Se si cede all’impulso comune e si inizia a spingere troppo presto il motore, si rischia di accelerare questo processo, causando piccole imperfezioni nelle dimensioni e nella forma dei componenti del motore. In questo caso, si rischia di avere fasce elastiche che non si adattano correttamente o movimenti impropri del pistone, con il risultato di far bruciare olio al motore nel lungo periodo.

È meglio effettuare un rodaggio graduale del motore. In questo modo, l’usura prematura del motore sarà ridotta al minimo e il motore e la trasmissione avranno il tempo necessario per adattarsi l’uno all’altra.

Le auto nuove hanno bisogno di rodaggio? I vantaggi

I vantaggi di permettere ai componenti del motore di adattarsi correttamente e di evitare di testare i limiti del motore sono due.

Migliori prestazioni del motore a lungo termine

L’intero processo di rodaggio produce un effetto di messa a punto che garantisce risultati più ottimali a lungo termine. Il tempo di assestamento del motore consente alle parti mobili di calibrarsi correttamente, riducendo l’attrito.

Di conseguenza, le parti mobili del motore lavorano in modo più efficiente e l’effetto netto è un miglioramento delle prestazioni a lungo termine, che non si avrebbe se non ci fosse un periodo di rodaggio.

Motore più duraturo

Un motore di lunga durata è il sogno di ogni automobilista. Il processo di rodaggio riduce l’usura precoce garantendo un flusso regolare e uniforme dell’olio attraverso i componenti del motore. L’effetto a valle è una maggiore durata del motore.

Consigli per il rodaggio di un motore nuovo

Anche se le specifiche possono variare a seconda del produttore del veicolo, è necessario controllare il manuale d’uso per ottenere maggiori informazioni sul processo di rodaggio del motore raccomandato. Di seguito sono riportati alcuni consigli per un corretto rodaggio del nuovo motore.

Evitare di spingere troppo il motore

La tentazione più comune con un nuovo motore è quella di testarlo e portarlo al limite. Una regola generale è quella di mantenere il motore sotto i 4.000 giri al minuto nei primi 500-1000 chilometri, dopodiché si può aumentare gradualmente. Un’accelerazione completa durante il periodo di rodaggio del motore mette a dura prova le fasce elastiche e i cilindri del gas, accelerando l’usura del motore.

In generale, con un motore nuovo bisogna andarci piano e lasciare che i componenti si assestino per ottenere le massime prestazioni e la massima longevità. Inoltre, non bisogna sovraccaricare o trasportare carichi pesanti durante i primi 1.000 chilometri. Se guidate un cambio manuale, evitate di far salire di giri il motore e di portarlo al limite prima di cambiare marcia.

I viaggi più lunghi sono meglio di quelli brevi

I viaggi brevi non danno al motore il tempo necessario per riscaldarsi e raggiungere la temperatura ottimale. La temperatura fredda del motore ostacola l’efficiente lubrificazione dei componenti del motore, causandone l’usura prematura. L’impatto è ancora peggiore durante i primi mille chilometri, poiché i componenti del motore devono ancora assestarsi, aggravando l’usura dei componenti.

Evitare l’uso del Cruise Control

Durante il periodo di rodaggio, è bene assicurarsi di variare il carico, la velocità e il regime del motore. L’attivazione del cruise control in questo periodo è controproducente perché imposta una velocità costante del motore. Si dovrebbe evitare di usare il cruise control durante i primi mille chilometri per consentire ai componenti del motore di assestarsi correttamente.

LEGGI ANCHE: