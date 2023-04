Cosa sono le auto a km 0 e in che modo si differenziano dalle altre in vendita? Tutti noi appassionati di auto ci saremo trovati immersi in una conversazione da bar in cui qualcuno dice, di solito con un certo desiderio di notorietà, di aver appena acquistato un’auto nuova, che è una km 0 (chilometro zero) e che il concessionario l’aveva come “demo” ma che in realtà l’ha usata “di gestione”.

Cosa sono le auto a km 0: tutto ciò che si deve sapere

Spiegare cos’è un chilometro zero è molto semplice: si tratta di un veicolo che, pur essendo nuovo di zecca, è già immatricolato. A questo proposito, non c’è spazio per le interpretazioni: se l’auto non è nuova di zecca, non è più un km 0 ma un’auto usata.

E come può essere? Beh, a parte un evento speciale, l’origine di queste auto è da ricercare negli obblighi commerciali che i concessionari hanno con i marchi. Questi ultimi obbligano la loro rete di concessionari a immatricolare un certo numero di unità entro un periodo di tempo limitato per mantenere o raggiungere un certo status, che può essere sotto forma di riconoscimento, sconti per il volume d’affari (rapples) o semplicemente per mantenere la concessione.

A volte queste cifre vengono raggiunte, ma altre volte no. Quando quest’ultimo caso si verifica, il concessionario decide di auto-iscriversi a una serie di unità che, a fronte del marchio, gli consentono di raggiungere o mantenere questo status. Per esempio, immaginiamo che un concessionario Rolls Royce abbia l’obbligo di vendere 500 unità all’anno (lo so, è molto immaginario) per continuare a essere un concessionario ufficiale. Arriva dicembre e ha venduto “solo” 495 unità e nelle sue previsioni entra solo per immatricolarne altre quattro.

Ebbene, quello che fa questo concessionario è autoregistrarne una e raggiungere così il numero di unità che il marchio richiede per mantenere il diritto di distribuzione ufficiale. Inoltre, se siete interessati a saperlo, questa Rolls Royce sarà successivamente venduta a un prezzo un po’ più vantaggioso.

