Peugeot RCZ: prezzo, scheda tecnica e cavalli

Ti interessa la Peugeot RCZ coupé, l’Audi TT con un tocco francese? È comprensibile, ma si può comprare ad occhi chiusi? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Presentazione e scheda tecnica della Peugeot RCZ

Per molto tempo, gli automobilisti hanno avuto l’imbarazzo della scelta. Accanto alle immancabili berline e station wagon c’erano naturalmente le cabriolet, ma anche le coupé: 204, 304, 404, 504, o ancora la superba 406 firmata da Pininfarina, carrozzeria che occupa un bel posto nella storia della casa di Sochaux. Tuttavia, come molti produttori, Peugeot ha deciso di investire in una carrozzeria più “redditizia”. Questa è la prima ragione per essere interessati alla RCZ, poiché sarà probabilmente l’ultima coupé Peugeot per molto tempo.

L’altro argomento a suo favore è che si distingue dai suoi predecessori sia nella forma che nel contenuto. Come non vederci l’interpretazione di un’Audi TT alla francese? Dalla sua prima apparizione nel 2007 sotto forma di concept al Salone di Francoforte, la RCZ ha sedotto gli appassionati del genere. Non rimarranno delusi dalla versione di produzione lanciata due anni dopo, perché le assomiglia come due gocce d’acqua. Il team tecnico-progettuale, guidato da Jean-Christophe Bolle-Reddat, ha preparato bene il suo dossier.

Con la sua carrozzeria larga e tozza, il profilo muscoloso e il tetto a doppia falda, la RCZ nasconde perfettamente il ventre della Peugeot 308 dell’epoca (con cingoli più larghi di 5,4 cm all’anteriore e 7,2 cm al posteriore). Possiamo solo rimpiangere che il Leone non sia salito a bordo con una posizione di guida in gran parte presa dalla 308. L’economia è un must.

A parte l’orologio centrale, il posto di guida della Peugeot RCZ coupé è identico a quello dell’allora Peugeot 308, con uno schermo multimediale a scomparsa. Al lancio, nella primavera del 2010, il capitolo meccanico non è stato trascurato. Poiché, da grande dieselista, Peugeot ha offerto la sua RCZ coupé in HDi diesel (163 CV), non ha dimenticato la benzina con il potente 1.6 THP 156 e 200 CV. Tuttavia, con il suo sterzo elettroidraulico perfettamente calibrato, il suo smorzamento molto rigoroso e il suo equilibrio perfetto, la RCZ è così efficiente che dà l’impressione di mancare di potenza.

Tuttavia, i desideri dei più esigenti saranno soddisfatti con la versione restyling presentata al Salone di Parigi nel 2012.

Motore e cavalli

Nessuno è stato ingannato sul destino del concetto RCZ R che era allora sullo stand Peugeot. Diventa una realtà l’anno successivo e, con 270 CV trasmessi alle sole ruote anteriori, le prestazioni del coupé tricolore sono finalmente in linea con le sue qualità dinamiche. Per far fronte all’urto, il motore a benzina 4 cilindri 1.6 THP è stato completamente rivisto: pistoni forgiati raffreddati da un ugello, bielle e boccole specifiche, nuovo turbo e collettore di scarico.

Con una tale cavalleria, la RCZ R cambia registro. Il motore è meno lineare e più aggressivo ai regimi più alti (con un suono piacevole) e la guidabilità non è mai compromessa, soprattutto grazie al differenziale meccanico Torsen. Ovviamente Peugeot si è data i mezzi per raggiungere le sue ambizioni, ma è un peccato che questa versione energica e molto convincente sia associata solo a un cambio manuale a sei marce. La concorrenza, infatti, offre anche un automatico.

Ad ogni modo, ci sono molti motivi per valutarne l’acquisto. L’auto è ancora nuova e non ha ancora attirato l’attenzione degli speculatori. È quindi disponibile a prezzi accessibili negli annunci.

Quale versione scegliere?

Tutto dipende dal vostro uso e dal vostro budget, ma la versione R da 270 CV è ovviamente la più desiderabile, soprattutto per i collezionisti. Solo 3.054 di un totale di 68.000 unità sono state prodotte, rendendolo un oggetto da collezione assoluto. Al momento della scrittura dell’articolo, una dozzina di esemplari erano in vendita su un noto sito di annunci. In alternativa, la versione da 200 CV è un compromesso già molto attraente e ha il vantaggio di essere più accessibile e facile da trovare.

Anche la meno sportiva 156 CV non è una cattiva scelta. Per quanto riguarda l’aspetto, ci sono due scuole di pensiero: la versione originale con la sua griglia spalancata e il modello restyling con un frontale più sottile ispirato alla seconda generazione della 308.

Controlla prima di comprare

La RCZ non è un’auto problematica, ma alcuni proprietari hanno molti problemi mentre molti altri sono felici. I principali problemi identificati sono: il motore 1.6 THP 156 CV può soffrire di debolezze della catena di distribuzione (tenditore) e del turbo che possono portare alla rottura; la pompa d’iniezione ad alta pressione è nota per essere fragile; rapida usura dei pneumatici; e possibili capricci elettronici.

Il prezzo

Disponibile a partire da 5.000 euro per un modello entry-level diesel o benzina da 156 CV, la RCZ 200 CV parte da meno di 10.000 euro e può essere vicina ai 20.000 euro a seconda dell’annata e del chilometraggio. Una bella versione R può essere trovata a partire da 25.000 euro, ma una macchina con un chilometraggio molto basso (non così rara) può avvicinarsi ai 40.000 euro!

In alternativa, potreste sempre dare un’occhiata alle auto elettriche in commercio, dato che sono particolarmente gettonate e difficilmente vi daranno problemi.