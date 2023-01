Dopo anni di attività e un solo restyling, la prima A1 è stata ritirata per far posto a una nuova generazione più moderna dal punto di vista estetico e tecnologico.

L’Audi A1 è una creatura che riesce a stare al passo coi tempi. Lo dimostrano le sue caratteristiche particolarmente interessanti. Ecco tutto ciò che dovreste sapere.

Audi A1: caratteristiche, design, dimensioni, motori e prezzo

Addio alla carrozzeria a tre porte, l’auto con gli Anelli si concentra su una e una sola variante: la Sportback (5 porte).

Lo stile esterno abbandona le linee arrotondate per quelle più marcate e composte della nuova identità del marchio. La griglia anteriore è allargata e sormontata da tre false prese d’aria, un omaggio al telaio corto di Audi Quattro. La firma luminosa anteriore e posteriore riprende lo stile della nuova A3. È stata introdotta nel catalogo una versione in stile SUV, chiamata Citycarver. Con un’altezza da terra superiore di 4 cm e inserti in plastica grezza, questa versione si distingue facilmente dai modelli standard.

Anche gli interni cambiano completamente, con una plancia lineare dotata di un touch screen da 8,8 pollici. Questo equipaggiamento è disponibile a partire dal secondo livello di allestimento, con dimensioni che aumentano a 10,1 pollici sul top di gamma. Il display digitale da 10,25 pollici è di serie su tutta la gamma. Questa dotazione tecnologica colloca l’A1 in una posizione di maggiore modernità rispetto alla versione precedente. Tuttavia, la qualità di fabbricazione è inferiore rispetto al modello precedente, con materiali di qualità inferiore.

Dimensioni

Lunghezza: 4,03 m Larghezza: 1,74 m Altezza: 1,41 m Passo: 2,56 m

I motori dell’Audi A1

Come le cugine Seat Ibiza e Volkswagen Polo, con cui condivide la base, la A1 non si affida più al diesel.

Sono presenti solo motori a benzina. Quattro, per la precisione. L’ingresso della gamma è composto da due tre cilindri 1.0 TFSI da 95 CV (25 TFSI) o 116 CV (30 TFSI). I due motori sono rispettivamente associati a un cambio manuale a 5 o 6 marce o a un automatico a doppia frizione DSG a 7 marce.

Seguono due motori a quattro cilindri, il 1.5 TFSI da 150 CV (35 TFSI) o il 2.0 TFSI da 200 CV (40 TFSI). Sono disponibili solo con cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti per la 35 TFSI e a 6 rapporti per la 40 TFSI. A differenza di altri modelli del segmento, come la Peugeot 208 o la Renault Clio, non viene offerta una versione ibrida.

La versione Citycraver è compatibile con tutte le versioni tranne la 40 TFSI da 200 CV. Il motore 25 TFSI da 95 CV è disponibile esclusivamente con un cambio manuale a 5 rapporti su questa variante dallo stile avventuroso.

Prezzo

Secondo il listino ufficiale, pubblicato sul sito di Audi, il prezzo della Sportback parte da 24.165 euro.