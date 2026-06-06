Come la Mille Miglia ha cambiato l’auto: il convegno a Brescia

La Mille Miglia non è stata solo una corsa: è stata un laboratorio che ha spinto soluzioni tecniche poi adottate sulle auto di serie. Lunedì 8 giugno al Teatro Grande di Brescia esperti e protagonisti discuteranno questo lascito storico e tecnico.

La storia della Mille Miglia va oltre il tracciato e i trofei: lungo le sue tappe la competizione ha favorito l’emersione di idee e soluzioni che hanno poi filtrato nel mondo delle auto di serie. L’appuntamento intitolato 1000 Innovazioni si terrà lunedì 8 giugno alle ore 17 al Teatro Grande di Brescia e offrirà uno sguardo analitico su come problemi di gara abbiano stimolato cambiamenti concreti in termini di sicurezzaprestazioni e comfort.

Alla base dell’incontro c’è l’idea che la competizione su strada sia stata una vera e propria fucina tecnica: dal miglioramento dei sistemi frenanti agli accorgimenti per visibilità e abitabilità, molte innovazioni nate per resistere alle condizioni estreme delle corse sono poi diventate elementi comuni nelle vetture di serie. L’evento riunisce istituzioni, musei e professionisti legati a quel percorso di trasformazione.

Saluti istituzionali e primo quadro storico

Apriranno i lavori Aldo Bonomipresidente dell’Automobile Club di Bresciae Beatrice Saottinipresidente di 1000 Miglia Srlcon un saluto che collegherà la memoria storica dell’evento alla sua attualità come occasione per riflettere sull’innovazione industriale. Il ruolo degli enti organizzatori è centrale perché mette in relazione il patrimonio storico con le competenze tecniche e museali presenti sul territorio.

Relatori e competenze tecniche in sala

Il programma prevede interventi di figure rappresentative del mondo dell’auto storica e dell’ingegneria. Interverrà Lorenzo Ardiziocuratore del Museo Alfa Romeo e responsabile del Centro Documentazioneche offrirà una prospettiva storica sulle trasformazioni di design e tecnologia. Sarà poi la volta di Francesco Forleoingegnere collaudatore del gruppo Fiatcon contributi sulle soluzioni tecniche sviluppate in risposta alle sollecitazioni di gara.

Punti di vista tecnici e sportivi

Tra i relatori figura anche Pierangelo MaffiodoCommissario Tecnico Nazionale di ACI Sportla cui esperienza come dirigente federale, pilota e designer offre un punto di congiunzione tra normativa sportiva, condotta di gara e progettazione. A integrare il quadro pratico tecnico ci sarà Sergio Enrietticon esperienze in team come LanciaOsella e Stellantis Heritage HUBcapace di raccontare l’evoluzione del supporto in gara e delle soluzioni operative sul campo.

Approfondimenti sul design e sui registri storici

Gli approfondimenti tecnici vedranno anche il contributo di professionisti legati al mondo del design e della conservazione. Parteciperà Pietro Camardellaex Pininfarina e designer Ferrari, che analizzerà il rapporto tra funzioni di gara e scelte estetiche; e Paolo Mazzettipresidente del Comitato di Gestione del Registro 1000 Migliache illustrerà l’importanza del censimento e della tutela storica per comprendere come certi accorgimenti tecnici siano stati conservati e tramandati.

L’incontro metterà in luce esempi concreti di trasferimento tecnologico dalla competizione alla produzione: pezzi e componenti sviluppati per rispondere a esigenze di affidabilità e sicurezza, la sperimentazione su materiali e geometrie, e il modo in cui il know-how dei team di gara ha influenzato le scelte delle Case. Saranno affrontati temi pratici e di storia tecnica, con attenzione alle implicazioni per collezionismo e museografia.

Il ruolo delle istituzioni e dei musei nella memoria tecnica

La collaborazione tra enti come l’Automobile Club di Bresciamusei come il Museo Alfa Romeo e i poli aziendali di conservazione storica sottolinea il valore pubblico e culturale della memoria automobilistica. Si discuterà di come registri, archivi e centri documentazione contribuiscano a ricostruire il percorso evolutivo di componenti e soluzioni, mantenendo viva la relazione tra passato delle competizioni e futuro dell’industria.

Partecipare a 1000 Innovazioni significa dunque approfondire non solo aneddoti di gara, ma anche processi tecnici e decisioni progettuali che hanno avuto impatto sul grande pubblico automobilistico. L’appuntamento al Teatro Grande di Brescia offre così una cornice per un confronto multidisciplinare tra storia, ingegneria e conservazione museale.