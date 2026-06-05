GP Monaco 2026: risultati e tempi delle prove libere con Ferrari in pole

La Ferrari ha confermato la sua supremazia nelle seconde prove libere del GP Monaco 2026, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc in testa. Scopri tutti i dettagli e le sorprese delle FP2.

Il Circuito di Monaco ha visto oggi un’altra dimostrazione di forza della Ferrariche ha dominato le seconde prove libere del GP Monaco 2026. Con Lewis Hamilton e Charles Leclerc in testa alla classifica, la scuderia italiana ha confermato il suo dominio anche nella seconda sessione di prove.

La pista monegasca, famosa per le sue strette curve e i suoi muri, ha messo alla prova tutti i piloti, ma sono stati ancora una volta i piloti della Ferrari a emergere. Hamilton ha stabilito il miglior tempo con un crono di 1:13.026, seguito da vicino da Leclerc con 1:13.137. Completa il podio Max Verstappen con la Red Bull, che ha chiuso a 1:13.194.

Le Mercedes in recupero e le sorprese delle Audi

Le Mercedes hanno mostrato segni di miglioramento rispetto alle prime prove libere, con George Russell e Kimi Antonelli che hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto. Le due vetture tedesche sembrano aver trovato un miglior assetto per affrontare le particolarità del circuito cittadino.

Una delle sorprese della giornata è arrivata dalle Audicon Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto che hanno chiuso rispettivamente ottavo e nono. Le vetture tedesche stanno dimostrando di poter competere con le top team in questo fine settimana.

Le difficoltà delle McLaren e le altre note della sessione

Non è stata una giornata facile per le McLarencon Oscar Piastri settimo e Lando Norris che ha chiuso solo ventesimo dopo un problema tecnico che lo ha costretto a fermarsi dopo soli 15 minuti di sessione. Le due vetture inglesi sembrano avere ancora del lavoro da fare per essere competitive nel fine settimana.

Altre note interessanti arrivano dalla Williamscon Carlos Sainz e Alexander Albon che hanno chiuso rispettivamente undicesimo e tredicesimo. La scuderia britannica sta mostrando progressi costanti in questa stagione.

Il GP Monaco 2026 promette di essere un fine settimana ricco di emozioni, con la Ferrari in testa ma con molte altre scuderie pronte a lottare per posizioni di rilievo. Non resta che attendere le qualifiche di sabato per vedere chi riuscirà a conquistare la pole position.