Come l’AI sta trasformando il modo di cercare informazioni online

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale. L’emergere di motori di risposta AI come ChatGPT e Google AI Mode ha portato a un aumento significativo delle zero-click search, con percentuali che raggiungono il 95% per Google AI Mode e tra il 78% e il 99% per ChatGPT. Questo cambiamento ha provocato un crollo del CTR organico, con la prima posizione che ha visto un calo dal 28% al 19% (-32%). Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato un calo del traffico rispettivamente del -50% e -44%. La transizione da un paradigma di visibilità a uno di citabilità è ora imperativa.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, i motori di risposta AI utilizzano modelli fondazionali come RAG (Retrieval-Augmented Generation), che si distinguono dai motori di ricerca tradizionali. Mentre i motori di ricerca indicizzano le pagine web, i motori di risposta generano risposte basate su un insieme di dati preesistenti e sulla formulazione delle domande. La terminologia tecnica chiave comprende grounding, che si riferisce all’accuratezza delle informazioni fornite, e citation patterns, che descrivono le modalità di selezione e citazione delle fonti nei risultati. Le differenze tra piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI si riflettono nei loro meccanismi di citazione e nella selezione delle fonti.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Test su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturazione dei contenuti per AI-friendliness

Pubblicazione di contenuti freschi

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Tool da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Test manuali sistematici

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Fornire un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare il file robots.txt: assicurarsi di non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

assicurarsi di non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro

Pubblicare recensioni fresche su G2 / Capterra

/ Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIn,Substack

Prospettive e urgenza

Le aziende che adottano strategie tempestive per ottimizzare la loro presenza nei motori di risposta AI possono ottenere vantaggi significativi. Al contrario, chi rinvia tali decisioni rischia di perdere opportunità cruciali. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli di pay per crawl di Cloudflare, modificando ulteriormente il panorama SEO.