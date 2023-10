Come montare in piena sicurezza per la salute del bambino il seggiolino ancorandolo alle cinture di sicurezza.

Il seggiolino per bambini si può fissare in due diversi modi, il primo e più comune prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza già presenti sul veicolo ed il secondo invece utilizza i sistemi isofix presenti sulle auto di ultima generazione e che facilita il compito ai genitori. In questo articolo vedremo come montare un seggiolino per bambini tramite le cinture di sicurezza.

Come montare il seggiolino auto con le cinture

Il fissaggio con le cinture di sicurezza è come scritto in apertura quello più comune e sfrutta gli inserti presenti sul seggiolino per il passaggio della cintura e permette di aver ben saldo il bambino in posizione.

Il montaggio del seggiolino auto tramite sistemi di sicurezza come le cinture è un sistema universale e quindi adatto anche a quei seggiolini non dotati del sistema Isofix dato che le cinture sono presenti su ciascun veicolo.

I seggiolini il cui ancoraggio avviene tramite le cinture di sicurezza hanno un prezzo più economico rispetto a quelli dotati di sistema Isofix e quindi possono essere la scelta ideale per famiglie che non vogliono spendere troppo denaro per questo sistema di sicurezza.

Il fatto che il seggiolino si adatti a ogni vettura lo rende la scelta ideale se si posseggono più auto, anche moderne e quindi dotate dei sistemi Isofix perché sfruttando la cintura si può ancorare senza difficoltà e in ogni situazione.

Come si installa il seggiolino con le cinture di sicurezza

Posizionare il seggiolino con le spalle alla strada per garantire la sicurezza del bambino in caso di incidente. Verificare che la maniglia di trasporto sia in posizione sollevata. Fissare il sedile tramite la cintura di sicurezza facendola passare per tutte le tacche di cui il dispone il seggiolino. Far passare la cinghia diagonale dietro la parte superiore del sedile ed inserirla nell’apposita linguetta. Stringere al massimo la cintura per garantire la corretta stabilità al seggiolino. Posizionare il bambino e regolare la cintura in base alle sue dimensioni così da garantire il sostegno ottimale. Chiudere la fibbia e regolarla in modo che indosso al bambino questa risulti allentata.

