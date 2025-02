Introduzione alla Maserati GranCabrio 490 CV

La Maserati GranCabrio 490 CV è l’ultima incarnazione del celebre modello convertibile a quattro posti, recentemente svelata all’evento The I.C.E. a St. Moritz. Questa nuova versione rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e un design raffinato, rendendola un’auto da sogno per gli appassionati di motori e lusso. Con un motore V6 Nettuno Twin Turbo da 3.0 litri, la GranCabrio offre una potenza impressionante di 490 CV, capace di raggiungere una velocità massima di 300 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

Design e caratteristiche distintive

La GranCabrio 490 CV non è solo una macchina potente, ma anche un capolavoro di design. Presentata in una esclusiva colorazione Verde Giada, l’auto si distingue per dettagli di alta gamma, come le pinze freno nere e i cerchi differenziati, da 20” anteriori e 21” posteriori in finitura Crio (Imola) diamantata nera lucida. Gli interni sono realizzati in pelle pieno fiore traforata color ghiaccio, con il logo del Tridente ricamato sui poggiatesta, offrendo un’esperienza di guida lussuosa e confortevole. Inoltre, il sistema audio premium Sonus Faber, dotato di 19 altoparlanti, garantisce un’acustica perfetta per ogni viaggio.

Innovazioni tecnologiche e prestazioni

La Maserati GranCabrio 490 CV è equipaggiata con una serie di innovazioni tecnologiche che migliorano la sicurezza e il comfort di guida. La trazione integrale (AWD) di serie assicura una stabilità ottimale in ogni condizione, mentre le sospensioni pneumatiche offrono un perfetto equilibrio tra sportività e comfort. La capote retrattile in tessuto consente di godere di un’esperienza open-air senza pari, rendendo ogni viaggio un momento indimenticabile. Inoltre, la nuova GranCabrio sarà disponibile in tre varianti, tra cui il modello Trofeo da 550 CV e la versione elettrica Folgore da 761 CV, ampliando ulteriormente le opzioni per i clienti.

Personalizzazione e esclusività

Un aspetto distintivo della Maserati GranCabrio è il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, che consente ai clienti di creare un’auto unica e su misura. La GranCabrio Trofeo ONE of ONE, presentata anch’essa a St. Moritz, è un esempio perfetto di questa esclusività, con una livrea Ice Liquid tri-coat e cerchi forgiati Astreo. Ogni dettaglio, dalle finiture in carbonio 3D touch agli interni in pelle color ghiaccio, è progettato per offrire un’esperienza di lusso senza pari. Con la possibilità di ordinare il nuovo Sports Exhaust dal marzo 2025, gli appassionati possono esaltare ulteriormente il sound iconico del motore Maserati, rendendo ogni viaggio un’esperienza emozionante.