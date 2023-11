La patente può diventare illeggibile o deteriorarsi nel corso del tempo, in questo articolo vediamo cosa è possibile fare in caso si verifichi questa situazione, per poter entrare in possesso di una patente nuova di zecca e non avere problemi in caso di posti di blocco o per altre necessità in cui è richiesta.

Patente illeggibile o deteriorata: cosa posso fare?

In caso di patente illeggibile o deteriorata se gli agenti che vi hanno fermato per un controllo, considerano la patente deteriorata, dovranno immediatamente trasmetterla alla Motorizzazione Civile che ne farà un duplicato.

Vediamo quali sono le motivazioni principali in cui si considera una patente illeggibile o deteriorata:

Quando non sono leggibili gli estremi di riconoscimento

I dati anagrafici

La data di scadenza

La fotografia del titolare

Per richiedere il duplicato della patente illeggibile o deteriorata bisogna innanzitutto presentare la richiesta di rilascio della patente illeggibile o deteriorata in Motorizzazione compilando la domanda sul modello TT 2112 che è disponibile negli uffici della Motorizzazione ed anche telematicamente, scaricandolo dal “Portale dell’Automobilista”.

Oltre al modello vanno presentati:

Attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c 9001 il modello è disponibile presso la Motorizzazione e gli uffici postali

Attestazione del versamento di 32,00 euro sul c/c 4028 anche qui il modello è disponibile presso uffici postali e Motorizzazione

fotocopia patente e originale in visione

Se la patente non è ancora scaduta o non scade entro 6 mesi dalla richiesta sono necessarie anche due fototessere, di cui una autenticata.

Al contrario se la patente risulta scaduta o andrà in scadenza entro 6 mesi dalla richiesta, oltre alla documentazione scritta sopra, va allegato un certificato medico e una fotocopia, la data dovrà essere non anteriore a 3 mesi e rilasciato da uno dei medici abilitati.

