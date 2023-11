Jannik Sinner è uno dei migliori tennisti al mondo, al momento è al quarto posto della classifica ATP e sta disputando le ATP Finals in quel di Torino dimostrando in questo 2023 di essere salito di livello. In questo articolo scopriremo quale auto utilizza per spostarsi quando non è impegnato sul campo da gioco.

Che auto guida Jannik Sinner

Yannik Sinner ha svariati contratti di sponsorizzazione per i prodotti che utilizza in campo ma anche altri legati ai prodotti non sportivi che vedono la sua immagine come riferimento, è stato visto al volante di un’Alfa Romeo Stelvio, non sappiamo se l’ha acquistata o se gli è stata donata dal marchio milanese in cambio di una sponsorizzazione.

Una cosa è certa, da italiano mostra grande interesse per ciò che è prodotto dalla nostra nazione, nazione che in fatto di auto ha davvero poche rivali al mondo.

Alfa Romeo ha perso il blasone sportivo ma le sue vetture stradali riscaldano sempre il cuore degli appassionati e non solo, quando si vede una vettura del biscione non si può fare a meno di non guardarla.

La Stelvio di Sinner è una Q4 veloce, dotata di una potenza di 280 cavalli abbinati alla trazione integrale Q4. Si tratta di un modello perfetto per avventure sulla neve, terreno che Jannik conosce molto bene dato che ha iniziato la sua carriera nello sci.

Un’auto la Stelvio che stupisce perché con il patrimonio di Sinner ci si sarebbe aspettati una vettura da prestazioni maggiori, ma questa di sicuro è molto pratica e fa al caso suo.

La Stelvio Veloce Q4 ha un prezzo di partenza pari a 68.150€. Non si hanno molti dettagli relativamente all’esemplare di Sinner che sarà costato sicuramente di più per via delle personalizzazioni.

