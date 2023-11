Nuova Volkswagen Tiguan: prezzo, interni, dimensioni

Volkswagen Tiguan, la nuova generazione debutterà in Italia nel 2024, cosa porterà in dote?

Volkswagen Tiguan arriva con una generazione completamente rinnovata ed innovativa rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere su strada. In questo articolo scopriremo come si presenta il modello che debutterà nel 2024.

Nuova Volkswagen Tiguan: dimensioni e interni

La nuova Volkswagen Tiguan si mostra al mondo con un prodotto che rispecchia i nuovi dettami stilistici del nuovo corso del marchio tedesco. Infatti i designer hanno cercato di accomunare i vari veicoli in una sorta di family-feeling che è ben visibile.

Le dimensioni della nuova Volkswagen Tiguan (MY 2024) sono cambiate, è cresciuta in lunghezza ed in altezza, mentre il passo e la larghezza sono rimasti gli stessi già visti sull’ultima generazione commercializzata. Di seguito i valori del nuovo modello:

Lunghezza : 4 metri e 54

: 4 metri e 54 Larghezza : 1 metro e 84

: 1 metro e 84 Altezza : 1 metro e 64

: 1 metro e 64 Passo: 2 metri e 68

Gli interni sono una delle aree dove Tiguan è cambiata maggiormente rispetto al passato. L’abitacolo è votato all’essenzialità e alla comodità degli occupanti.

I sedili ed i rivestimenti utilizzati sono di alta qualità e molto piacevoli al tatto. Il cockpit digitale è stato rinnovato rispetto alla generazione precedente ed ora integra anche il climatizzatore così da avere tutto in unica soluzione.

Lo schermo del Digital Cockpit ha una dimensione di 10,25 pollici mentre il display centrale può avere dimensioni di 12 o 15 pollici.

Il sistema di infotainment è l’MIB4 che porta in dote anche nuovi comandi di controllo. Anche la Tiguan come la Passat Variant è dotata dell’head up display visibile direttamente sul parabrezza. Fresco di novità anche il rotore che si gestisce in maniera tattile, ora più veloce e pronto a recepire i gesti dell’utente.

Il prezzo

Il prezzo della nuova Volkswagen Tiguan 2024 non è ancora stato comunicato, una stima basata anche sul posizionamento commerciale del modello ora disponibile la vede partire da 35.000€.

I prezzi potrebbero variare e cambieranno a seconda degli allestimenti scelti. Il massimo che potrebbe raggiungere è di 65.000/70.000 euro.