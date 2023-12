Anche la moto così come l’auto necessita di manutenzione, uno degli interventi riguardanti quella ordinaria è la sostituzione dell’olio del cambio. In questo articolo dedicato vediamo quale è la procedura da compiere per non fare danni al mezzo e le differenze maggiori rispetto all’olio che si utilizza per le automobili.

Come sostituire l’olio del cambio nelle moto

L’olio del cambio di una moto si sostituisce innanzitutto facendo scolare fuori l’olio vecchio ed esausto e raccogliendolo in un apposito contenitore che poi deve essere portato nel luogo più vicino a casa deputato allo smaltimento degli oli usati. Questo per non causare danni all’ambiente.

Una volta che l’olio esausto è terminato è giunto il momento di rabboccare il nuovo olio del cambio, lo si può fare con una siringa o rabboccandolo direttamente nell’apposito alloggiamento. Dipende da quanti litri servono.

E’ fondamentale seguire le raccomandazioni di casa madre sia relative al chilometraggio ideale della sostituzione, che varia comunque sulla base dell’utilizzo e della tipologia della moto, e soprattutto del tipo di olio.

Se si opta per una marca diversa da quella consigliata, pur mantenendo il medesimo grado di viscosità va bene, l’importante è non optare per uno più viscoso o meno viscoso.

Olio cambio moto vs auto, le differenze

Le differenze principali tra l’olio del cambio di una moto e l’olio del cambio di un’auto sono molteplici. Innanzitutto la viscosità e la tipologia sono diverse, per le moto bisogna basarsi sul sistema SAE così da comprendere come si differenziano i vari oli, si tratta di una scala metrica non adatta alle auto.

Questo perché le moto girano a giri più elevati e contrariamente alle auto, l’olio motore lubrifica anche la trasmissione e i dischi frizione se queste sono a bagno d’olio e quindi scegliere un olio per auto è sbagliato.

Le auto hanno bisogno di olio specifico per il motore e dell’olio per il cambio che non sono gli stessi e qui già vi sono differenze rispetto alle moto, anche per le quattro ruote vige il medesimo discorso legato alla viscosità che differisce rispetto a quella dell’olio di una moto.